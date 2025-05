‘LOMBARDIA E’ DEI GIOVANI’. SOTTOSEGRETARIO PICCHI: AL VIA BANDO DA 1.350.000 EURO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio 2025 – Regione Lombardia conferma il proprio impegno a favore delle nuove generazioni con la pubblicazione del bando ‘La Lombardia è dei Giovani’ 2025. Con uno stanziamento complessivo di 1.350.000 euro, il bando si pone l’obiettivo di accompagnare i giovani lombardi tra i 15 e i 34 anni nella costruzione del proprio percorso di crescita personale e professionale, promuovendo nuove opportunità e rafforzando la rete di servizi già attivi sul territorio.

Il bando si rivolge a Comuni, enti locali, realtà del terzo settore, associazioni sportive e culturali, scuole, università e soggetti che operano quotidianamente a contatto con i giovani, favorendo la progettazione di iniziative inclusive, innovative e capaci di rispondere ai reali bisogni dei territori, in particolare delle aree meno servite.

Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, sottolinea l’importanza strategica di questo intervento. “Con questo bando – ha detto – vogliamo sostenere concretamente chi lavora ogni giorno con e per i giovani: enti locali, scuole, associazioni, oratori, enti sportivi. ‘La Lombardia è dei Giovani’ è molto più di un titolo. E’ una visione che punta a mettere ragazze e ragazzi nelle condizioni di esprimere talento, costruire autonomia e sentirsi parte attiva della propria comunità. Vogliamo premiare chi crea reti, chi offre opportunità reali nei territori, soprattutto in quelli dove oggi mancano. L’obiettivo è chiaro: non lasciare indietro nessuno e fare della Lombardia una regione a misura di futuro”.

La misura prevede contributi a fondo perduto fino a 40.000 euro per ciascun progetto e punta a sostenere attività educative, formative, culturali, sportive e aggregative, anche attraverso la cogestione di spazi, percorsi di orientamento, azioni di partecipazione attiva e sostegno all’autonomia. Le domande potranno essere presentate dal 3 giugno al 14 luglio 2025 attraverso la piattaforma Bandi di Regione Lombardia.