Maltempo. Tanta pioggia in poche ore

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2025 – “Continuano le piogge, e le previsioni indicano intensificazione tra le 10.30 e le 13 su Milano e nord Milano. Per il Seveso vasca pronta. Per il Lambro stiamo monitorando il Parco e per la prima volta a Ponte Lambro abbiamo posizionato precauzionalmente le barriere mobili in un tratto di 200 metri in via Vittorini per proteggere tutto il quartiere e far defluire le eventuali acque nel parco. In azione MM e Protezione civile e AMSA con supporto PL se si dovranno chiudere le strade. Intanto MM controlla livelli fognatura e Lambro. MONITORAGGIO FIUMI – Livelli idrometrici ore 08:00 del 22/05/2025.

SEVESO: Cesano Maderno 0,36 – Palazzolo 0,14 – Ornato 1,24 – Valfurva 1,16.

LAMBRO: Feltre 1,69- Brugherio 1,72 – Peregallo 0,58″.