RHO FIERA – Zona rossa in occasione di Artigiano in Fiera a fine maggio

La Prefettura di Milano ha deciso misure straordinarie in vista dell’afflusso di molti visitatori

(mi-lorenteggio.com) Rho, 22 maggio 2025 – Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza di Milano ha definito un piano di sicurezza straordinario in vista dell’Anteprima d’estate di Artigiano in Fiera, in programma dal 29 maggio al 2 giugno 2025 a Rho Fiera Milano. Tenuto conto che, durante lo svolgimento di analoghe manifestazioni, si è registrato nell’ultimo biennio un notevole incremento dei reati contro il patrimonio rispetto alla media annuale nel Comune di Rho, il Comitato ha deliberato l’adozione di un’ordinanza prefettizia che istituisce una zona rossa nelle aree fieristiche più sensibili:

Quartiere fieristico ZONA A

Viale degli Alberghi, viale Porta Est, Viale Porta Ovest. Viale delle Ferrovie

Quartiere fieristico ZONA B

Piazzale Costellazione, Via Achille Grandi

Quartiere fieristico ZONA C

Via Risorgimento, Via Venanzio Buzzi, Via di Vittorio, Via Ezio Vanoni, Via Curiel, Via Fratelli Vigorelli, Via Fratelli Cervi

Alla riunione, presieduta martedì pomeriggio dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia erano presenti il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e il Sindaco di Rho Andrea Orlandi, accanto ai vertici di Fiera Milano Spa.

“L’obiettivo – spiega la Prefettura in una nota – è garantire un’esperienza sicura e serena per espositori, visitatori e operatori del settore, rispondendo alle esigenze di tutela del territorio e dell’ordine pubblico”.

Questa è la prima edizione primaverile della manifestazione che in genere si svolge a dicembre. Sono previsti oltre 800 espositori provenienti da 50 Paesi e si stima un’affluenza di oltre 270.000 visitatori, con una media giornaliera tra le 35.000 e le 60.000 presenze, con un picco di 70.000.

La Zona Rossa prevede il divieto di stazionamento per chi assume comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti e per chi è stato segnalato dalle Autorità per reati in materia di stupefacenti, furti con strappo, rapine, danneggiamenti, invasioni di terreni ed edifici, nonché per il porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Così spiega la Prefettura: «Le misure adottate, di carattere eccezionale e temporaneo, saranno in vigore esclusivamente per la durata della fiera e si affiancheranno ai già previsti servizi di controllo interforze ad alto impatto».

