21 House of Stories nel palinsesto di Piano City Milano 2025

Le terrazze della sede Navigli ospitano il suggestivo

concerto al tramonto del pianista Lorenzo Palermo

Sabato 24 maggio 2025, ore 19.30

21 House of Stories Navigli

Via Bettinelli 3, Milano

21 House of Stories Navigli, innovativo modello di ospitalità ibrida e versatile affacciato sul Naviglio Pavese, si prepara a ospitare uno degli appuntamenti del palinsesto di Piano City Milano, la tre giorni che dal 2011 trasforma la capitale lombarda in una gigantesca sala da concerto.

Protagonista dell’appuntamento sarà il pianista ventiquattrenne Lorenzo Palermo che, sabato 24 maggio 2025, si esibirà in una selezione di brani al pianoforte sui Mirador, la terrazza panoramica della struttura. Al settimo piano dell’hotel, i partecipanti potranno lasciarsi trasportare dalle note della performance di Palermo, immergendosi nelle atmosfere mediterranee della location a bordo di una magnifica piscina e con una vista a 360° sullo skyline milanese.

La collaborazione con Piano City Milano evidenzia la natura multi sfaccettata di 21 House of Stories e la sua volontà di dialogare con una community dinamica e contemporanea, aprendo le sue porte al mondo della creatività e dell’entertainment e configurandosi come un luogo simbolo per la socialità.



Lorenzo Palermo

Lorenzo Palermo, 24 anni, inizia a suonare il pianoforte a 5 anni presso la scuola Imparalarte di Novate Milanese. La sua passione per il jazz lo porta a studiare al Conservatorio di Como sotto la guida del maestro Dado Moroni e poi di Milano. Dal 2021 suona nei Camaleoni – band che unisce fusion, jazz, funk e rock moderno – con cui si è esibito a Umbria Jazz, Blue Note Milano, JazzMi.

Come pianista solista ha suonato in contesti eterogenei: da Fiera Allianz Mico per Intersections 2024 a locali milanesi quali Cuvèe.

Chi lo ascolta riporta che, grazie alla sua sensibilità, riesca a trasmettere emozioni intense a ogni nota, instaurando un profondo legame con il pubblico.