Basilio. Circa 700 giovani atleti per il Jamborée Minibasket 2025

Sabato 24 e domenica 25 maggio, nell’area antistante il palazzetto di via Salvo D’Acquisto, si terrà il tradizionale evento di fine stagione, organizzato dal Comitato Regionale Lombardo della FIP in collaborazione con il Comune, che quest’anno ospita l’iniziativa

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 23 maggio 2025 – Un esercito di bambini e bambine per un weekend festoso con la palla a spicchi in mano. Ultimi preparativi in atto per il Jamborée Minibasket 2025, il tradizionale evento di fine stagione per

l’attività di base del gioco-sport che sabato 24 e domenica 25 maggio coinvolgerà i nati dal 2013 in poi in un

maxi-raduno.

L’edizione 2025 della festa di Minibasket organizzata dal Comitato Regionale Lombardo della FIP si svolgerà a

Basiglio, il Comune dell’hinterland milanese, che contribuirà alla buona riuscita dell’evento itinerante come

celebrazione della conclusione dell’attività stagionale.

«Il Jamboree è la festa del Minibasket annuale – spiega la sindaca Lidia Reale – ed è l’evento principale che si

tiene in Lombardia. Ci riempie di orgoglio ospitare l’edizione 2025 di questo importante evento nel nostro

Comune, da sempre attento ai bisogni dei nostri “piccoli atleti”, che aspettiamo a braccia aperte».

Dopo le edizioni precedenti svolte alla City Life di Milano, a Vigevano e a Treviglio, quest’anno sarà l’area

esterna del palasport di via Salvo d’Acquisto a ospitare la manifestazione (in caso di pioggia si giocherà al

chiuso, sul campo dell’impianto, casa della locale società Milano3 Basiglio).«In un periodo particolarmente intenso dal punto di vista sportivo, ricco di eventi che permettono a molti atleti di qualunque età e abilità di fare ciò che più riempie di gioia la propria vita – dichiara l’assessore allo sport Alberto Cervi – spicca il torneo di basket per i giovanissimi cestisti nella stupenda cornice dello spazio antistante il palazzetto, all’aperto. Una “due giorni” di agonismo, equamente divisa tra maschi e femmine, ricca di sorrisi, emozioni, azione».

A ospitare le partite e i giochi nel doppio appuntamento in programma in via D’Acquisto saranno una serie di

campi all’aperto e gonfiabili allestiti dall’organizzazione.

«Un bellissimo evento – commenta Giuseppe Rizzi, presidente CRL FIP – che per due giorni ci permetterà di

fare il pieno di sorrisi grazie all’entusiasmo di giovanissimi e giovanissime. Questa festa itinerante, quest’anno

di scena a Basiglio, è il nostro fiore all’occhiello dell’attività Minibasket. E sarà anche il premio meritato sul

campo dalle migliori della categoria Esordienti, rappresentando una sorta di finale regionale per le primatiste

provinciali, togliendo però la competizione nell’atto conclusivo, visto che verranno formate squadre miste».

Nel pomeriggio di sabato 24 maggio si svolgerà il Pink Day riservato al basket femminile (dalle ore 14.30 alle

17.30), per il quale si sono già prenotate presso gli uffici del settore Minibasket del CRL circa 250 atlete

provenienti da tutta la Lombardia.

«Sarà un weekend di festa – aggiunge Carlo Filabelli, consigliere regionale CRL con delega al settore Minibasket – grazie alla grande risposta arrivata in maniera compatta da tutte le province della Lombardia. Numeri

importanti sia a livello maschile che femminile per un evento promozionale al quale teniamo molto.

Ringraziamo il Comune di Basiglio per la disponibilità e la collaborazione all’organizzazione dell’evento; a livello

personale, in quanto residente e consigliere comunale, è un motivo di orgoglio portare quasi 700 ragazzi e

ragazze a divertirsi giocando a basket nella mia città».

Domenica 25 maggio, full immersion dalle ore 9.30 alle 18.30 per la festa del settore maschile: attesi oltre 400

ragazzi di tutte le province che animeranno con il loro entusiasmo l’area allestita per il Jamborée.

Redazione