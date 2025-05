“BIG SEE ARCHITECTURE AWARD 2025”: LO STUDIO JOSEPH DI PASQUALE ARCHITECTS VINCE L’IMPORTANTE PREMIO BIG SEE AWARD NELLA CATEGORIA RECREATION & SPORTS BUILDINGS PER LA CHORUSLIFE ARENA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 maggio 2025 – Lo studio Joseph di Pasquale Architects si è aggiudicato il prestigiosissimo premio internazionale “BIG SEE Architecture Award 2025” nella categoria Recreation & Sports buildings per l’Arena di ChorusLife, il cui particolare ed iconico rivestimento esterno è una delle più grandi facciate dinamiche esistenti al mondo.

ChorusLife, inaugurato nel novembre del 2024, rappresenta un progetto unico non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Il complesso, voluto dal Cav. Lav. Domenico Bosatelli, è stato firmato e progettato dall’architetto Joseph di Pasquale e commissionato e realizzato dal Gruppo POLIFIN e dalle sue controllate COSTIM (Impresa Percassi, Gualini ed Elmet).

I BIG SEE Awards in architettura e interior design vengono assegnati ogni anno e quest’anno la premiazione si svolge a Portoroz in Slovenia. Si tratta di uno degli eventi internazionali più importanti del settore, che raduna professionisti e appassionati di tutto il mondo per celebrare l’innovazione e l’eccellenza nel mondo del design e dell’architettura.

L’Arena di ChorusLife, che è il cuore pulsante del complesso e l’elemento che ha portato al riconoscimento, è concepita come una grande piazza coperta capace di ospitare dai 5000 ai 6500 posti è uno spazio totalmente flessibile, automatizzato, riconfigurabile, e tecnologicamente all’avanguardia. Questa “grande macchina” ha due facce: una verso la città, sobria, composta e allineata lungo la via urbana, e l’altra sorprendente, vibrante e morbida verso le piazze interne: una facciata dinamica lunga 200 metri e alta 15 che si sviluppa sinuosa verso le piazze, un organismo “vivo”, composto da migliaia di tesserine di alluminio che si muovono e che disegnano con i loro riflessi onde in movimento sempre diverse sulla facciata.

Lo specifico sistema di ancoraggio e di fissaggio delle tessere che consente il movimento è un brevetto dell’architetto Joseph di Pasquale, testato nella galleria del vento del Politecnico di Milano ed è stato utilizzato a ChorusLife per la prima volta in assoluto.

“È per me un’immensa soddisfazione aver vinto questo prestigioso premio che celebra un importante lavoro di squadra iniziato quasi 10 anni fa. ChorusLife rappresenta uno spazio urbano che pone al centro la dimensione dell’incontro e dello stare insieme. Per me non ha rappresentato solo un semplice progetto, ma un vero e proprio percorso di vita, fatto anche e soprattutto di persone” – dichiara Joseph di Pasquale.

