Cesano Boscone. Sei auto in fiamme nel parcheggio del centro commerciale – Foto e Video

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 23 maggio 2025 – Intorno alle ore 17.40, in via Don Luigi Sturzo, nel parcheggio esterno del Centro Commerciale Porte di Milano, per cause in fase di accertamento, 6 auto sono andate completamente distrutte dalle fiamme. Sul posto sono giunti due mezzi dei Vigili del Fuoco, che con la schiuma, hanno domato le fiamme. Sul posto sono giunte anche le Forze dell’ordine per tutti gli accertamenti del caso. Fondamentali saranno anche le immagini del sistema di videosorveglianza del centro commerciale.

V. A.