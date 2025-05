Como, Posto Fisso della Polizia di Stato in Tremezzina e ordinanza ANAS sulla statale Regina, raffica di infrazioni, 53 i punti patente decurtati

(mi-lorenteggio.com) Como, 23 maggio 2025 – La Polizia di Stato di Como, negli ultimi due giorni, in seno anche all’operatività del distaccamento della Polizia Stradale di Como sulla Tremezzina, rafforzato con il personale messo a disposizione dal Dipartimento della PS, ha dato seguito alle modalità operative per garantire la sicurezza del flusso veicolare sulla SS 340 Regina in base all’ordinanza di A.N.A.S..

Risultano in totale 28 le violazioni che hanno visto le più disparate motivazioni di illeciti comportamenti al Codice della Strada, tra cui 7 inerenti inosservanze alle disposizioni impartite da ANAS.

Le altre violazioni invece, sono state comminate a veicoli che nell’occasione hanno infranto il Codice della Strada per i più disparati motivi e per le quali sono stati decurtati in totale 53 punti patente.

I servizi della Polizia Stradale sulla statale Regina proseguiranno ogni singolo giorno con la medesima intensità e continuità, per tutto il periodo estivo e, come già avvenuto dall’inizio del mese di aprile, concorreranno ulteriori e rafforzati servizi con personale della Questura di Como, come da pianificato dispositivo voluto dal Questore di Como Marco Calì.