Giro d’Italia: a Tirano e Biassono le tappe del Giro-E di ANCI il 28 e 29 maggio

(mi-lorenteggio.com) Tirano, 23 maggio 2025. Il Giro d’Italia 2025 fa tappa in Lombardia e, anche quest’anno, ANCI promuove iniziative per l’inclusione socio-economica della popolazione giovanile nelle comunità locali, come driver per lo sviluppo sostenibile dei territori.

ANCI è infatti presente al Giro d’Italia e al Giro-E, con una serie di attività programmate e finanziate dal Riparto del Fondo Nazionale per le Politiche giovanili destinato a Comuni e Città metropolitane. Il supporto ai Comuni sede di tappa del Giro fa infatti parte del più ampio programma di azioni volte a realizzare, finanziando progetti comunali oppure con azioni a regia ANCI, interventi locali a forte impatto sui giovani.

In questo contesto, in collaborazione con i Comuni sede di partenza del Giro-E, ANCI realizzerà una serie di “Stakeholder Forum” per valorizzare l’impatto generazionale dell’evento sportivo in termini di crescita di competenze nei giovani e creazione di opportunità di reddito e occupazione, attraverso la valorizzazione delle risorse e delle eccellenze culturali, naturalistiche ed enogastronomiche dei territori, viste come motore di sviluppo locale sostenibile, attraverso il filo conduttore dello Sport e dei suoi valori.

I talk avranno luogo nelle aree Hospitality allestite nei Comuni di partenza di tappe del Giro-E, con il seguente calendario:

Tirano 28 maggio, ore 12.15-15.30 con il Forum dedicato al tema “Giovani e scuola – I servizi per l’orientamento scolastico e professionale in Valtellina”;

Biassono 29 maggio, ore 13.15-16.00 con il Forum dedicato al tema Giovani e scuola – I servizi per l’orientamento scolastico e professionale in Brianza”.

Attraverso la voce di Amministratori e Stakeholder locali, operatori pubblici e privati, Ambassador del territorio, l’obiettivo è trasmettere know-how e condividere esperienze concrete e interventi locali a impatto sociale e sostenibili, per diffondere conoscenza e idee utili a creare un ecosistema favorevole ai giovani, in termini di inclusione sociale, integrazione lavorativa e opportunità imprenditoriali.

Redazione