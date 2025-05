I CONCERTI DI CUBO LIVE 2025: 17 appuntamenti gratuiti a Torino, Loano, Milano e Bologna

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 maggio 2025 – Torna, dal 24 giugno al 7 agosto 2025, “CUBO LIVE. Luoghi, Idee, Voci, Eventi”, la rassegna itinerante di concerti gratuiti promossa da CUBO, museo d’impresa del Gruppo Unipol, che si svolge nelle città di Torino, Loano (SV), Milano e Bologna.

Per il quinto anno consecutivo, CUBO LIVE accompagna l’estate degli italiani, per lo più di coloro che rimangono in città, con un ricercato palinsesto di concerti che vede alternarsi artisti consolidati, come Raphael Gualazzi, Eugenio Finardi, Ron, Casino Royale, Paolo Jannacci, a talenti giovani, come Emma Nolde e il Duo Sirano, in un vivace mix di musica jazz, pop e classica, con l’obiettivo di offrire ad un pubblico trasversale l’opportunità di avvicinarsi alla migliore musica italiana e internazionale.

In accordo con la mission del museo che è “condividere cultura”, il programma estivo di CUBO è pensato per accogliere, intrattenere e, soprattutto, diffondere cultura grazie al linguaggio coinvolgente e universale della musica, uscendo dal perimetro delle sue due sedi di Bologna e Milano per farsi luogo diffuso e partecipato, in spazi all’aperto, teatri e piazze.

CUBO LIVE

IL PALINSESTO

Ad inaugurare la rassegna è la città di Torino che, dal 24 al 26 giugno, presso il salone delle feste dell’Hotel Principi di Piemonte|UNA Esperienze, accoglie le sonorità jazz di Nir Felder Trio, lasciando poi posto alla musica classica del Duo Sirano e la vivacità di Danilo Rossi & The New Gipsy Project.

L’1, 2, 4 e 5 luglio si approda in Liguria: è Loano (SV) a ospitare, tra il palco dello Yacht Club di Marina di Loano e di Piazza Italia, il jazzista Stefano Di Battista, le note pop della giovane artista toscana Emma Nolde, fino alla musica del cantautore e polistrumentista Eugenio Finardi. Dopo l’esperienza ben riuscita dello scorso anno, verrà riproposto il concerto all’alba con il trio Antonello Salis, Daniele di Bonaventura e Alessandro D’alessandro nel progetto Il respiro dei Mantici.

Dal 7 al 9 luglio è il turno di Milano che, presso il Teatro Leonardo, presenta lo spettacolo tra musica e poesia di Ginevra di Marco e Franco Arminio, per passare poi ai più celebri brani di Ron e terminare con l’inconfondibile timbro di Mario Venuti.

La rassegna si chiude con sette serate di musica all’aperto nella città di Bologna dove, tra il 17 luglio e il 7 agosto, nei giardini di CUBO nella piazza sopraelevata di Porta Europa, si esibiscono Paolo Jannacci, John Scofield, Mike Stern, Casino Royale, Calibro 35, Alexander Romanovsky e Raphael Gualazzi.

L’edizione 2025 di “CUBO LIVE. Luoghi, Idee, Voci, Eventi” vede consolidare la collaborazione con Articolture, Bologna Jazz Festival, Cronopios, Fondazione Musica Insieme, Le Nozze di Figaro.

Gli eventi di CUBO LIVE a Bologna fanno parte del palinsesto di Bologna Estate 2025, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

Gli appuntamenti a Loano si avvalgono del patrocinio del Comune di Loano.

Per gli appuntamenti di Torino, Milano e Loano (Yacht Club Marina) la prenotazione è obbligatoria tramite il sito cubounipol.it; per le date di Bologna e Loano (Piazza Italia) l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

CUBO LIVE 2025

17 concerti gratuiti a Torino, Loano, Milano e Bologna

24 giugno – 7 agosto 2025

Scheda tecnica

Titolo CUBO LIVE. Luoghi, Idee, Voci, Eventi

Promosso da CUBO Unipol

In collaborazione con Articolture, Bologna Jazz Festival, Cronopios, Fondazione Musica Insieme, Le Nozze di Figaro

Date 24 giugno – 7 agosto 2025

Sedi

24 – 26 giugno: Torino, Hotel Principi di Piemonte | UNA Esperienze Via Piero Gobetti, 15

1, 2, 4 luglio: Loano, Yacht Club Marina di Loano, Molo Centrale, Lungomare Nazario Sauro, 12

5 luglio: Loano, Piazza Italia

7 – 9 luglio 2025: Milano, Teatro Leonardo, Via A.M. Ampère, 1

17, 22, 24, 29, 31 luglio e 5, 7 agosto: Bologna, Giardini di Porta Europa, Piazza Viera de Mello

Ingresso libero fino a esaurimento posti a: Bologna e Loano (Piazza Italia)

libero con prenotazione obbligatoria a: Torino, Milano, Loano (Yacht Club Marina)

Info al pubblico www.cubounipol.it | tel. 051. 5076060 | tel. 02. 64029090

