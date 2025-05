MARRACASH – PRESENTA IL MARRA STADI25, IL PRIMO TOUR NEGLI STADI PER UN RAPPER ITALIANO

(mi-lorenteggio.com) Manca meno di un mese all’inizio di MARRA STADI25, la tournée che segna un traguardo epocale nella storia del rap italiano incoronando Marracash primo rapper in Italia a esibirsi in un tour negli stadi. Il trailer dello show – pubblicato pochi giorni fa – ha svelato in anteprima l’immaginario e i temi centrali del live, facendo crescere l’attesa tra i fan.

Dopo il successo di Marrageddon, Marracash è pronto a riscrivere le regole dello spettacolo dal vivo alzando ancora una volta l’asticella del live: il MARRA STADI25, prodotto da Friends & Partners, sta per approdare sui più importanti palchi del nostro Paese, accompagnato da un impiego di mezzi tecnologici e creativi mai visti prima per un tour di un artista italiano negli stadi.

Il tour partirà venerdì 6 giugno 2025 allo Stadio Comunale di Bibione (VE), per proseguire martedì 10 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sabato 14 giugno allo Stadio Olimpico Grande di Torino, mercoledì 25 giugno – data che ha registrato il sold out – e giovedì 26 giugno allo Stadio San Siro di Milano, lunedì 30 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e si concluderà sabato 5 luglio allo Stadio San Filippo di Messina. Info e biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.

Lo show, suddiviso in sei capitoli, si sviluppa come un epic movie dal vivo: al centro della scena il conflitto tra Fabio, l’uomo, e Marracash, l’artista, raccontato attraverso il repertorio dei suoi più grandi e recenti successi. Durante lo show, Fabio e Marracash scopriranno la loro inscindibile connessione, rivelata attraverso l’intensità delle performance dei brani della Trilogia: “Persona” (2019), “Noi, Loro, Gli Altri” (2021) ed “È Finita La Pace” (2024).

La produzione mastodontica dello show, creata dal team tutto italiano di Ombra – studio basato a Londra – con la direzione artistica di Lorenzo De Pascalis, segnerà un’evoluzione rispetto al già imbattibile Marrageddon.

« Fabio ha riposto ancora una volta fiducia in me e nella mia squadra per creare qualcosa di straordinario. L’artista e la persona sono in conflitto e questo ci ha dato grande ispirazione per creare uno show stadi unico nel suo genere, ogni parte è interconnessa, ogni dettaglio è preso in considerazione. Ogni volta che abbiamo lavorato ad uno show con Fabio ci hanno detto “E ora come farete a fare qualcosa di più di questo?” Con MARRA STADI siamo andati oltre, non solo come palco e tecnologia ma anche a livello emotivo e di storytelling, è un’esplorazione unica di una trilogia musicale incredibile.»

-Lorenzo De Pascalis-

A completare lo show, un corpo di ballo con otto ballerini, una band dal vivo e una serie di performer e personaggi scenici che si alterneranno sul palco, mentre sullo sfondo domineranno 5 imponenti robot alti dai tre ai sei metri, per un impatto visivo e narrativo totale.

Sul palco, l’allestimento materico e immersivo ed effetti speciali sorprendenti, la voce di MATILDA DE ANGELIS – in un ruolo d’eccezione che aggiunge profondità e potenza all’esperienza – che, in un dialogo costante con Marracash, guiderà lo spettatore dentro un universo sospeso tra realtà e finzione.

MADAME – ospite coerente e pienamente inserita nel racconto – sarà presente in tutte le tappe dello tour. La sua cifra artistica, profonda e viscerale, si fonde con i temi identitari e psicologici esplorati da Marracash, rafforzando il cuore emotivo dello spettacolo. Un legame già reso potente dalla loro collaborazione in “L’anima”, brano contenuto nell’album “PERSONA” che incarna perfettamente il dualismo interiore alla base della narrazione dello show.

Un viaggio presentato nel trailer di MARRA STADI25, ambientato all’interno di un laboratorio high-tech dominato da atmosfere distopiche. Al centro della scena, un grande occhio vigila su tutto: simbolo di controllo, consapevolezza e introspezione.

Tra gli elementi più intriganti del video spicca la presenza di MIND Industries, un’entità creata appositamente e incaricata del “Monitoraggio Interiore per la Neutralizzazione del Distacco“. Con questo preludio Marracash non si limita ad annunciare un concerto, ma apre le porte a un’esperienza immersiva su più livelli, per uno show totalmente inedito.

Il primo capitolo prende le mosse dai brani di “Persona”, dove Marracash riflette su sé stesso, sulla propria vita e identità. “Noi, Loro, Gli Altri” ne rappresenta la naturale evoluzione, affrontando lo ‘scontro’ interiore, mettendo i propri dubbi e interrogativi in una prospettiva anche sociale. Con “È Finita La Pace” l’artista raggiunge una nuova consapevolezza, rappresentata nell’accettazione del sé. L’artista esce dalle incertezze, dal caos esterno e dalla superficialità per immergersi in una “bolla” di tutt’altro genere, con una consapevolezza nuova.

Il filo narrativo include alcune incursioni di brani esterni alla Trilogia, componendo una scaletta che si sviluppa come un vero e proprio racconto. Il tutto culmina in momenti di dialogo in cui Fabio incontra Marracash a simboleggiare la fine di un percorso.

«MARRA STADI25 è il live più importante della mia vita, non è solo un traguardo personale, ma un punto di arrivo di un percorso lungo, tradotto nella Trilogia. È il culmine di un percorso artistico e umano che mi ha visto mettere a nudo Fabio e Marracash, fino a scoprire che non possono più esistere separati. Questo tour è un esperimento emotivo e visivo, un viaggio dentro e fuori di me, costruito per essere vissuto insieme. Abbiamo alzato l’asticella perché era giusto farlo ora: per la musica, per la scena, per chi ci ha sempre creduto. Sarà un live senza precedenti: oltre due ore di pura energia e spettacolo, un’esperienza dove il mio pubblico diventerà parte integrante del racconto, scrivendo insieme una nuova pagina del rap italiano.»

-Marracash-

Dopo l’uscita a sorpresa in digitale il 13 dicembre e la pubblicazione nei formati fisici lo scorso 24 gennaio, è uscito su YouTube il visual album di “È finita la pace”, il nuovo disco di Marracash, già certificato disco di platino. Diretto da Chiara Battistini e Giulio Rosati, con la direzione creativa a cura della stessa Chiara Battistini, il visual album trasforma il disco in un’esperienza multisensoriale, che coinvolge non solo l’ascolto ma anche la dimensione visiva.

“È finita la pace” è un manifesto del presente in cui Marracash dà voce al disagio esistenziale e alle contraddizioni di una generazione smarrita, in cerca di senso in un mondo sempre più complesso. Al centro di questo racconto c’è la solitudine, una condizione costante che viene sintetizzata nella bolla – protagonista dell’artwork della copertina, affidato a Corrado Grilli (in arte MECNA) per Contesto Studio – in cui ci si può immergere e sentirsi in uno spazio condiviso. Ed è una bolla senza intromissioni esterne perché è un disco senza featuring, dove i testi sono curati unicamente da Marracash, il suono dai due produttori Marz e Zef e le melodie dai tre insieme, con i sample di Ivan Graziani (Firenze, Canzone Triste), dei Pooh (Uomini Soli), di BLUEM (Lunedì) e di Giacomo Puccini (Madama Butterfly). Con una penna visionaria e feroce Marracash scandaglia vuoti e ipocrisie, superficialità, social, società, omologazione, il sistema musicale, i cambiamenti tecnologici epocali, le relazioni e reazioni di una società (dello spettacolo) dove la folla anestetizzata assiste agli eventi in background. Il titolo evoca molteplici significati personali e universali, raccontati attraverso una scrittura densa di messaggi in contrasto con l’appiattimento dilagante. Le 13 tracce sono un luogo dove l’autenticità prevale. Un viaggio di 50 minuti sia nell’introspezione dell’artista che nell’invito rivolto a chi ascolta a essere se stessi.

Lo scorso 24 aprile è inoltre uscito il videoclip di “LEI”, singolo già certificato disco d’oro girato nella camera anecoica dell’Università di Ferrara, che, oltre al particolare aspetto estetico, incorpora anche un singolare concetto uditivo con un’immersione totale nella musica, in un ambiente dove esiste solo la voce dell’artista.

Due capitoli discografici fondamentali della carriera di Marracash, “King del Rap” (2011) e “Status” (2015), tornano in una nuova edizione rimasterizzata e saranno disponibili da giovedì 22 maggio in pre-order in versione fisica (ai link KING DEL RAP e STATUS), con uscita ufficiale prevista per il 4 luglio. Queste seconde pubblicazioni nascono dalla volontà dell’artista di donare una nuova veste a due suoi importanti progetti discografici. All’epoca della loro realizzazione, infatti, i mezzi a disposizione erano limitati, senza quindi poter rendere appieno la visione sonora di Marracash. Da qui l’esigenza, maturata nel tempo, di riaprire i progetti originali e mixarli nuovamente: “Status” con il supporto di Marz e la supervisione diretta di Marracash e “King del Rap” da Marz, Deleterio e Marracash.

Con l’album “King del Rap”, l’artista afferma con forza la propria supremazia nella scena italiana, tra tecnica, orgoglio e critica al conformismo musicale. Con “Status”, invece, si addentra in una dimensione più intima e disillusa, riflettendo sulle contraddizioni del successo e sulla frattura tra l’uomo e il personaggio. Riascoltarli oggi significa coglierne il valore anticipatore: “Status” è, infatti, un vero e proprio prequel della Trilogia, attraversato da molte delle tensioni e dei temi che verranno pienamente sviluppati negli album successivi.

La carriera di Marracash è un susseguirsi di successi in ogni aspetto artistico. Si contano infatti 126 dischi di platino, 32 dischi d’oro e 7.6 miliardi di stream totali, l’ultimo tour sold out nei palasport, la vittoria della Targa Tenco 2022 con “NOI, LORO, GLI ALTRI” per la categoria miglior disco in assoluto e la creazione del primo festival rap italiano, il MARRAGEDDON, evento spartiacque per la scena, che a settembre 2023 ha riunito 140.000 fan a Milano e Napoli.

CALENDARIO MARRA STADI 2025

6 giugno 2025 – Bibione (VE) – Stadio Comunale

10 giugno 2025 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

14 giugno 2025 – Torino – Stadio Olimpico Grande Torino

25 giugno 2025 – Milano – Stadio San Siro SOLD OUT!

26 giugno 2025 – Milano – Stadio San Siro

30 giugno 2025 – Roma – Stadio Olimpico

5 luglio 2025 – Messina – Stadio San Filippo