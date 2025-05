Messaggio del Presidente Mattarella in occasione della 91ª Assemblea Generale dell’AVIS

(mi-lorenteggio.com) Roma, 23 maggio 2025 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente Nazionale dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue – AVIS, Gianpietro Briola, il seguente messaggio:

«Le sfide sanitarie, sociali ed economiche che caratterizzano il nostro tempo ci invitano a ripensare in profondità il significato e le modalità con cui esprimiamo la solidarietà. In questo contesto, AVIS continua a rappresentare un esempio virtuoso di impegno civico. La sua capacità di rinnovarsi restando fedele ai valori fondanti che, da oltre novant’anni, la rendono un punto di riferimento per la cultura della donazione di sangue nel nostro Paese, lo testimonia.

Donare il sangue è una forma autentica di cittadinanza attiva, che realizza in pieno i principi della nostra Costituzione. Il gesto dei singoli salva vite, rafforza la fiducia tra le persone, diviene valore di solidarietà che contribuisce a costruire una società più coesa.

A tutti gli straordinari volontari dell’AVIS, va il più intenso ringraziamento per l’impegno profuso ogni giorno, insieme all’augurio di buon lavoro per la vostra 91ª Assemblea Generale».