Milano Cortina 2026: Airbnb con Comune di Milano per Generazione Sport

Airbnb sostiene il progetto “Generazione Sport” del Comune di Milano per rafforzare l’eredità olimpica e l’inclusione giovanile

Donazione da 400.000 euro per supportare l’eredità dei Giochi in vista di Milano Cortina 2026

Airbnb interessata anche alla manutenzione dello storico Velodromo Maspes-Vigorelli

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 maggio 2025. A pochi mesi dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Airbnb ha annunciato un impegno concreto da 400.000 euro a sostegno della Città di Milano nel suo ambizioso piano per rendere lo sport accessibile a tutti. Ad oggi, Airbnb è il principale contributore dell’iniziativa Generazione Sport. Il programma, promosso dal Comune di Milano, mira a sfruttare il potere trasformativo dello sport per promuovere inclusione, educazione e benessere tra i giovani. Airbnb ha inoltre manifestato il proprio interesse per la manutenzione e valorizzazione del leggendario Velodromo Maspes-Vigorelli, attualmente in gestione a Milanosport, simbolo della tradizione sportiva milanese sin dalla sua inaugurazione nel 1935.

Il sostegno di Airbnb si inserisce all’interno di un impegno più ampio volto a lasciare un’eredità positiva nelle città ospitanti, rafforzando il tessuto sociale locale e celebrando il patrimonio olimpico italiano. Questa collaborazione sottolinea la visione condivisa da Airbnb e dalla Città di Milano: fare in modo che i benefici dei Giochi Olimpici si prolunghino ben oltre la cerimonia di chiusura.

Generazione Sport è una delle iniziative cardine del piano di eredità olimpica di Milano. Il programma si rivolge ai giovani tra gli 11 e i 30 anni e punta a contrastare l’abbandono dell’attività sportiva dopo l’adolescenza, in particolare tra chi vive situazioni di difficoltà educativa o economica. L’iniziativa prevede l’assegnazione di 750 voucher sportivi individuali per consentire l’accesso a corsi e camp estivi sul territorio, oltre a 30 voucher collettivi destinati alle associazioni giovanili per sviluppare attività sportive innovative e all’aperto, ripensando l’utilizzo degli spazi urbani. Generazione Sport include anche un solido percorso formativo per allenatori e dirigenti sportivi, con l’obiettivo di sviluppare sia competenze tecniche che soft skill, creando ambienti inclusivi. A partire da settembre, eventi pubblici si terranno nei quartieri di Milano per presentare le opportunità offerte e promuovere carriere nel settore sportivo.

«Airbnb è orgogliosa di collaborare con la Città di Milano nel sostenere Generazione Sport, un’iniziativa che incarna lo spirito inclusivo e proiettato al futuro dei Giochi Olimpici», ha dichiarato Matteo Sarzana, Country Manager di Airbnb Italia. «Questo programma riflette la nostra convinzione che lo sport sia uno strumento potente per l’inclusione sociale, la costruzione di comunità e l’empowerment giovanile. Guardando a Milano Cortina 2026, vogliamo che l’eredità olimpica porti benefici non solo ai visitatori, ma soprattutto ai cittadini milanesi — e in particolare alle nuove generazioni.»

«Con Generazione Sport – ha sottolineato Martina Riva, assessore allo Sport e Politiche Giovanili del Comune di Milano – costruiamo un’eredità olimpica che parte dal basso, dai quartieri, dai ragazzi che più hanno bisogno di occasioni di crescita e formazione. Il contributo di Airbnb ci permette di rafforzare una rete educativa che usa lo sport come leva per l’inclusione, la salute e il futuro dei giovani. È un esempio concreto di quel give back che chiediamo alle aziende: restituire valore ai territori in cui operano.»

Airbnb è Partner Ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale per i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Se da un lato Airbnb offrirà sistemazioni uniche e accessibili per tifosi e atleti durante l’evento, il suo impegno nei confronti del Movimento Olimpico va oltre l’ospitalità. Il sostegno a programmi come Generazione Sport rientra nella strategia più ampia dell’azienda: lasciare un’eredità positiva e duratura nelle città olimpiche, rafforzando le comunità locali e promuovendo la sostenibilità e ispirando le nuove generazioni.

