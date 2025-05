NUOVA LISTA CIVICA NOI PER TREZZANO

(mi-lorenteggio.com) Trezzano, 23 maggio 2025. Ieri sera, 22 Maggio, presso il Punto Expo di Trezzano S/N si è tenuta la presentazione pubblica di una nuova lista civica nata dall’unione di due realtà trezzanesi: Noi per Trezzano

Le due liste civiche Trezzano Oltre e Trezzano con Sandra hanno deciso di unire le forze per dare vita a un nuovo progetto politico condiviso con l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per la comunità.

Dall’unione di esperienze diverse ma accomunate dalla volontà di lavorare per il bene del territorio, Noi per Trezzano si presenta come un movimento apertamente civico che intende portare al centro della politica locale le persone, i loro bisogni reali e il territorio che quotidianamente viviamo.

Noi per Trezzano sarà un movimento aperto al confronto e all’ascolto, verso tutti i cittadini che desiderano contribuire attivamente alla vita politica della città, mettendo a disposizione tempo, idee e competenze per il bene comune; solidale nei confronti di tutte le persone che abitano e vivono il nostro territorio, con particolare attenzione ai più fragili e al tema dell’inclusione sociale; innovativo, perché basato sulla ricerca continua di soluzioni nuove e sostenibili per affrontare le sfide del presente e del futuro.

La nostra missione è chiara: mettere al centro le persone e il territorio, lavorando per una Trezzano che sia più giusta, vivibile e in grado di offrire opportunità a tutti.

Potete contattare Noi per Trezzano attraverso l’indirizzo mail: noipertrezzano@gmail.com