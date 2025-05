Ostiglia (MN) – Fermato con un machete da 55 cm e altre armi: denunciato

(mi-lorenteggio.com) Ostiglia, 23 maggio 2025 – Nella serata del 3 maggio scorso, durante la consueta attività di vigilanza stradale in località Ostiglia (MN), gli agenti della Polizia di Stato, appartenenti al Distaccamento della Sezione Polizia Stradale di Mantova, hanno fermato per un controllo un’autovettura, procedendo all’identificazione del conducente attraverso le banche dati in uso alle forze di polizia.

Nel corso della verifica, l’attenzione degli operatori è stata attirata da un oggetto sospetto che era visibile nella tasca della portiera presente sul lato di guida.

La scaltrezza degli agenti della Polizia di Stato ha fatto ritenere loro che potesse trattarsi di materiale atto ad offendere e, pertanto, hanno proceduto alla perquisizione personale del conducente e alla perquisizione del veicolo.

Il controllo ha portato al rinvenimento di diversi strumenti potenzialmente pericolosi, in particolare, all’interno dell’autovettura sono stati trovati un tirapugni, un coltello multiuso dotato di lame e pinze, uno spray urticante con principio attivo superiore ai limiti consentiti dalla legge e, soprattutto, un machete della lunghezza di 55 cm.

Tutto il materiale è stato sottoposto immediatamente a sequestro e nei confronti del conducente è scattata la denuncia per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’intervento tempestivo ed efficace degli uomini della Polizia di Stato, appartenenti alla Specialità della Polizia Stradale di Mantova, è stato svolto durante il quotidiano impegno nell’attività di pattugliamento e vigilanza stradale lungo la rete viaria del territorio mantovano e testimonia, ancora una volta, la costante e attenta presenza delle forze dell’ordine sul territorio, nel quotidiano impegno finalizzato alla prevenzione dei reati e alla tutela della collettività e della sicurezza pubblica, nella piena attuazione del motto che ispira ogni azione della Polizia di Stato: “esserci sempre”.

