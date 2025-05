Protocollo d’intesa tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e l’Associazione Nazionale Alpini

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 maggio 2025. La Fondazione Milano Cortina 2026 e l’Associazione Nazionale Alpini (ANA) hanno siglato oggi a Milano, nella sede storica dell’Associazione in via Marsala, il Protocollo d’intesa grazie al quale centinaia di soci alpini si uniranno a Team26, il programma dedicato a volontarie e volontari dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

In particolare, i soci dell’ANA, che da decenni si contraddistinguono per il loro spirito di solidarietà e l’attenzione alla cura dei territori, svolgeranno alcuni compiti fondamentali per garantire il successo dei Giochi, a supporto dell’area trasporti e della logistica dell’evento.

I requisiti per entrare a far parte di Team26 sono molto semplici: aver compiuto 18 anni entro il 1° novembre 2025, conoscere l’italiano o l’inglese, partecipare agli eventi di selezione e formazione, e garantire una disponibilità minima di almeno 9 giorni non consecutivi durante i Giochi.

Come altri membri di Team26, i soci dell’ANA saranno coinvolti nei luoghi delle gare e in tutti i siti ufficiali, come, ad esempio, i Villaggi Olimpici e Paralimpici, il Main Media Centre, le stazioni ferroviarie e gli aeroporti.

L’ingegnere Sebastiano Favero, Presidente dell’ANA, ha evidenziato come “Ancora una volta l’Associazione nazionale Alpini risponde ‘presente’ in occasione di un evento di eccezionale rilevanza, destinato a dare lustro a livello mondiale all’immagine dell’Italia, per la quale gli alpini sono sempre pronti e disponibili. Lo avevamo promesso al sindaco Sala – ha aggiunto – già in occasione del nostro centenario di fondazione celebrato nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano l’8 luglio del 2019 e come sempre siamo stati di parola. I nostri volontari – ha concluso – hanno già concreta e completa preparazione ed esperienza di Protezione Civile e sono certo che potranno fornire sia un contributo operativo importante sia una garanzia di affidabilità che è tipica del nostro operare”.

“Per Milano Cortina, ha sottolineato Anna Laura Iacone, Human Capital Director della Fondazione, il prezioso contributo dell’Associazione Nazionale Alpini per Team26 sarà funzionale a raggiungere l’obiettivo più importante: garantire la buona riuscita di uno degli eventi sportivi più importanti al mondo, facendo sì che atlete e atleti, pubblico, staff e membri di Team26 vivano un’esperienza memorabile”.



Redazione