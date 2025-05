Riforma trasporto pubblico locale.

Corbetta (Lega): “Al lavoro per rendere trasporti lombardi moderni ed efficienti. Impegno Lega per sicurezza e contrasto viaggiatori abusivi”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 maggio 2025. “Bene l’avvio dell’iter in Commissione sulla riforma del trasporto pubblico locale, proposta dall’Assessore ai ‘Trasporti’ Lucente, per aggiornare e migliorare la legge regionale del sistema dei trasporti lombardo. L’obiettivo è quello di migliorare il trasporto pubblico per i cittadini offrendo un servizio moderno ed efficiente, ma che sappia anche combattere concretamente il fenomeno dell’evasione tariffaria e della scarsa sicurezza sui mezzi che colpisce utenti e lavoratori del TPL. La Lombardia è la prima Regione in Italia per dimensione della rete, numero di pendolari e corse giornaliere e per questo l’impegno è quello di continuare con le valutazioni tecniche e politiche ascoltando in Commissione i vari attori interessati dalla riforma. Troppo spesso sui nostri mezzi pubblici si registrano episodi di violenza e degrado a causa della presenza sempre più numerosa di baby gang fuori controllo, spacciatori e criminali, spesso di origine extracomunitaria, che oltre a non pagare il biglietto rendono insicuro il viaggio ai cittadini perbene e ai lavoratori del settore. La Lega proporrà quindi strumenti e innovazioni in materia di sicurezza sui mezzi pubblici. Servono autobus e treni moderni ma anche sicuri, altrimenti la gente perbene li utilizzerà sempre di meno”.

Così Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, intervenuto in Commissione ‘Trasporti’ al Pirellone in merito al Progetto di Legge che riforma la Legge Regionale sul TPL.