Tutto pronto per la Sagra del Pesce di Melegnano (Milano):

gusto, spettacolo e tanta solidarietà con 50 voucher donati al Comune

Per due weekend (dal 30 maggio al 2 giugno e dal 6 giugno all’8 giugno) i sapori del mare avvolgeranno la città di Melegnano. Piatti prelibati, spettacoli dal vivo, intrattenimento per grandi e piccoli, artisti di strada (trampolieri, fachiri, mangiafuoco e truccabimbi) e un’iniziativa solidale per la parte più fragile della comunità

(mi-lorenteggio.com) Melegnano, 23 maggio 2025 – È ormai alle porte uno degli eventi gastronomici più attesi della stagione più soleggiata: la Sagra del Pesce di Melegnano (Milano), che si terrà nei giorni 30 e 31 maggio, 1, 2, 6, 7 e 8 giugno in via Lazio 2, sotto una grande tensostruttura coperta da oltre 1.000 posti a sedere. Un’occasione unica per assaporare specialità di pesce fresco preparate al momento dall’affiatata brigata della cucina. Il menù spazia dai classici fritti misti alle linguine allo scoglio fino alle ricette più ricercate, il tutto accompagnato da vini selezionati e birre artigianali.

Per consentire l’accesso proprio a tutti, gli organizzatori (Musika Viva) hanno donato al Comune di Melegnano 50 voucher pasto gratuiti (validi per un pranzo o una cena). I voucher saranno distribuiti alle persone in difficoltà e permetteranno loro di vivere l’atmosfera della sagra e momenti di convivialità. «Un gesto concreto – commenta Alessandro Fico, numero uno di Musika Viva – per sostenere chi ha più bisogno e per ribadire l’importanza della solidarietà».

L’ingresso è libero e, per chi desidera garantirsi un posto a sedere, è possibile prenotare gratuitamente sul sito ufficiale sagra-del-pesce.it/melegnano.

La cornice dell’evento è a cura della Corte di Menelao, un format dedicato all’intrattenimento di qualità per tutta la famiglia con concerti live, cabaret, spettacoli di magia, trampolieri, fachiri, mangiafuoco e truccabimbi.

Tra gli appuntamenti più attesi:

* Cabaret con La Cesira (30/05) e Roberto De Marchi (06/06) * Musica dal vivo con le tribute band di Ligabue (31/05) e 883 (07/06) * Spettacoli di magia con Eta Beta (01/06) e Anna Bolle di Sapone (08/06) * Spettacolo di burlesque con Marlene Clouseau tutti i weekend



La Sagra del Pesce è pronta ad accogliere visitatori da tutto il territorio lombardo per vivere insieme giornate di festa, buon cibo e convivialità.

La manifestazione si svolgerà con i seguenti orari: venerdì dalle 19.00 alle 24.00; sabato e domenica, sia a pranzo (12.00 – 15.00) che a cena (19.00 – 24.00).

Per maggiori informazioni 3890265550 (WhatsApp).