Visita della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in Italia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 maggio 2025. Nel corso della visita la Presidente Metsola, alla presenza dei Deputati italiani al Parlamento europeo, incontrerà la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e i Presidenti di Regione Michele De Pascale, Alberto Cirio e Attilio Fontana.



La visita sarà incentrata su quattro priorità fondamentali: competitività, innovazione, dialogo con i giovani e solidarietà. Questi temi guideranno i numerosi appuntamenti in programma.



La Presidente sottolineerà l’urgenza di rendere l’azione legislativa dell’Unione più incisiva e orientata ai risultati, riducendo la burocrazia, stimolando l’innovazione e valorizzando la solidarietà tra gli Stati membri nei momenti di crisi.



«È il momento di riconnettersi con i cittadini», ha dichiarato la Presidente. «Il loro voto conta e le istituzioni europee restano in ascolto anche dopo le elezioni europee, ecco perché sono qui, per confrontarmi con cittadini e imprese in tutte le regioni che visiterò».



Tra le tappe previste: l’Assemblea nazionale di Confindustria, il Tecnopolo di Bologna, lo stabilimento Ferrari, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il Distretto Aerospaziale del Piemonte, il Collegio Europeo di Parma, il Politecnico di Torino, l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, e il campus dell’innovazione Kilometro Rosso.



PROGRAMMA



Martedì 27 maggio – Bologna / Parma



* 10:30 Partecipazione all’Assemblea Nazionale di Confindustria



Interventi di:

Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria

Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri



* Visita al Tecnopolo di Bologna

Tecnopolo Bologna CNR, V. Stalingrado, 84/3, 40128, Bologna



Visita al Supercomputer Leonardo

Tecnopolo Bologna CNR, V. Stalingrado, 84/3, 40128, Bologna



Visita al Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF)

Tecnopolo Bologna CNR, V. Stalingrado, 84/3, 40128, Bologna



Press statement della Presidente Metsola e del Presidente della regione Emilia-Romagna Michele De Pascale



Visita al Caseificio 4 Madonne (uno dei simboli della resilienza delle imprese agricole locali dopo il terremoto del 2012 in Emilia-Romagna. La ricostruzione del caseificio, è avvenuta anche con il sostegno dei fondi UE) Str. Lesignana, 130, 4112



* 16:45 Visita all’European Food Safety Authority EFSA – (Parma)

Via Carlo Magno, 1A, 43126, Parma



* 17:30 Lectio Magistralis al Collegio Europeo di Parma – “L’Europa è nelle mani degli Europei”

Teatro Regio di Parma, Strada Giuseppe Garibaldi, 16/A, Parma



* 18:30 Conferimento del Premio Pico della Mirandola

Teatro Regio di Parma, Strada Giuseppe Garibaldi, 16/A, Parma



Mercoledì 28 maggio – Maranello / Torino



* 9:30 Visita allo stabilimento Ferrari, Maranello

Via Abetone Inferiore, 4, 41053, Maranello



* Aerospace District, C.so Francia, 426, 10146, Torino

Con tappe presso:

– Leonardo PC2Lab

– Thales Alenia Space

– Mockup del modulo lunare

– ALTEC – Simulatore del terreno marziano



* 16:15 Press statement della Presidente Metsola e del Presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, e con Stefano Paolo Corgnati, Rettore del Politecnico di Torino

Castello del Valentino, Viale Pier Andrea Mattioli, 39, 10125, Torino



* 16:30 Partecipazione all’evento “Piemonte e l’Europa: Innovazione e Alta Formazione per lo Sport” Castello del Valentino, Viale Pier Andrea Mattioli, 39, 10125, Torino



Giovedì 29 maggio – Milano / Bergamo



* 09:15 Evento “Europa: domande aperte per un futuro comune” – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Saluti istituzionali di:

Elena Beccalli, Rettrice

Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano

Dialogo della Presidente Metsola con Antonio Tajani e Raffaele Fitto, modera Luciano Fontana (Corriere della Sera), a seguire sessione Q&A con gli studenti.

Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Fra Agostino Gemelli, 1, 20123, Milano



* 11:30 Press statement della Presidente Metsola

Kilometro Rosso, Via Stezzano, Bergamo



* 11:40 Visita al Campus Kilometro Rosso – Bergamo

Kilometro Rosso, Via Stezzano, Bergamo