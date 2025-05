Anche a Cesano Boscone esposto sulla facciata del comune il sudario bianco per Gaza

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 24 maggio 2025 – “L’ultimo giorno di Gaza”. L’amministrazione comunale di Cesano Boscone, ha aderito alla campagna nazionale “24 maggio – 50.000 sudari per Gaza”, iniziativa simbolica e non violenta per commemorare le vittime civili del conflitto che si sta consumando in Medio Oriente. Tra queste, migliaia di bambini, donne, persone fragili e operatori umanitari.

Sulla facciata della sede del Comune, in via Pogliani, è stato appeso un lenzuolo bianco simbolo di lutto e pietà.

Un emblema per diffondere un messaggio di attenzione, di pace, di solidarietà. Un appello al cessate il fuoco e per ricordare a tutti noi le migliaia di vittime innocenti.

Anche nella sede del Partito Democratico, in via Dante, è stato esposta la partecipazione all’inziativa.



L’amministrazione rilancia l’invito ai cittadini, ma anche alle associazioni e alle attività commerciali. Basta un drappo bianco per testimoniare la propria vicinanza ai bambini, alle donne, agli anziani che non sono stati risparmiati dalla guerra in corso nella Striscia di Gaza.

L’obiettivo è diffondere la cultura della pace, della giustizia sociale e della solidarietà internazionale. Valori che si fondano sull’inclusione e il rispetto dei diritti umani. Contro ogni sopruso, ogni violenza, ogni discriminazione.