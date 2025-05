Como. Grandi Eventi sul Lario: dal “Concorso d’Eleganza 2025” al “Fuori Concorso Velocissimo” la Polizia di Stato di Como a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica

(mi-lorenteggio.com) Como, 24 maggio 2025 – La Polizia di Stato di Como, costantemente impegnata nel gestire l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in occasione di importanti eventi che si svolgono sul territorio e che richiamano un notevole pubblico da ogni parte del mondo, all’esito dei tavoli tecnici tenutisi in Questura ha declinato il dispositivo di sicurezza per i prossimi eventi che attireranno sul territorio migliaia di appassionati.

Ed è appunto uno di questi grandi eventi, come il “Concorso d’Eleganza 2025”, che avrà luogo presso le strutture di Villa d’Este e Villa Erba, un evento internazionale che mette in mostra alcune delle migliori auto classiche.

Nel contempo a Villa Sucota e Villa del Grumello, sarà organizzato il “Fuori Concorso Velocissimo”, evento automobilistico di livello mondiale che si tiene ogni anno sulle rive del Lago di Como, nonché, sempre presso il Grand Hotel Villa d’Este di Cernobbio la maison “Lange & Sohne” esporrà una collezione di 30 orologi di grande pregio.

Il forte richiamo per gli eventi in programma, per l’interesse mediatico e l’elevato valore delle vetture presenti, ha reso necessaria l’adozione di dispositivi mirati alla tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica e pertanto sono state recepite le indicazioni emerse nelle Riunioni Tecniche di Coordinamento svolte in Prefettura, declinate nei nei Tavoli Tecnici tenuti in Questura, al fine di organizzare l’imponente macchina della sicurezza.

La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, le Polizie Locali di Como e Cernobbio, nonché tutti gli altri apparati del comparto soccorso pubblico, hanno messo in campo le loro risorse per garantire la necessaria tranquillità per lo svolgimento delle manifestazioni.

Le indicazioni diramate dal Prefetto Corrado Conforto Galli e assunte in primis dal Questore di Como Marco Calì, poi divulgate ai rappresentanti delle altre forze di polizia, hanno permesso di pianificare, in uno spirito di collaborazione con gli organizzatori affinché, oltre al perfezionamento della sicurezza e alla gestione dell’enorme mole di persone, venissero individuate particolari aree delle zone interessate adibendole a parcheggio per i visitatori.

Di seguito alcune indicazioni per l’utenza riguardanti i luoghi individuati per i parcheggi, già comunque pubblicizzate sulle pagine social degli organizzatori:

• Autosilo di villa Erba, sito in Cernobbio (CO) Via Regina 1 (360 posti auto);

• Galoppatoio Villa Erba, sito in Cernobbio (CO) Via Regina 2/A (300 posti auto);

• Parcheggio, sito in Como via della Conciliazione n.8 (150 posti auto);

• Parcheggio “Akzonobel”, sito in Como via Silvio Pellico (25 posto auto);

• Parcheggio “Gallerie Bennet” piano -1, sito a Como via Asiago n.2 (200 posti auto);

• Parcheggio, sito in Cernobbio (CO) Viale Matteotti n.39 (70 posti auto);

• Parcheggio, sito in Maslianico (CO) Via XXV Aprile n.17 (180 posti auto, servito da 3 navetta gratuite);

• Parcheggio riservato ai motocicli, sito in Cernobbio (CO) Via Garibaldi/via Erba.

Da Como sino a Cernobbio, per tutta l’area interessata, sono stati delimitati i corridoi pedonali al fine di impedire soste non consentite alle autovetture, il tutto garantito dalla presenza di mezzi ad hoc per la rimozione laddove necessario, al fine di evitare congestionamenti e lasciare libero il passaggio a l prevedibile importante flusso pedonale. L’impegno della Polizia di Stato di Como, proseguirà anche in occasione di altrettanti eventi, che nel corso dell’anno vedranno come cornice la città di Como e le sponde del Lario.