DOMANI A MILANO ULTIMA GIORNATA WEWORLD FESTIVAL

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 maggio 2025 – Si conclude domani la quindicesima edizione del WeWorld Festival Milano, evento che ha portato al centro della scena la forza delle connessioni e la ricchezza delle differenze negli spazi di BASE Milano.

Il Festival ha coinvolto oltre 90 ospiti in più di 50 eventi gratuiti per il pubblico, affrontando temi cruciali: corpi non conformi, maternità, genitorialità, indipendenza economica, giustizia mestruale, sessualità ed educazione affettiva.

DOMENICA 25 maggio

TALK

La giornata di domenica si aprirà con un focus sugli stereotipi nella politica nel live recording del podcast “Una volta un uomo” insieme a Leoluca Armigero di Aestetica Sovietica e Corinna De Cesare, founder thePeriod con ospite speciale la Deputata Gilda Sportiello.

Quando l’attenzione mediatica si spegne, restano le storie. Nel talk “Raccontare la crisi: la Siria oltre il mainstream”, con Chiara Pancari, Editor e content creator Factanza; Andrea Sparro, rappresentante Paese Siria WeWorld, si va oltre i numeri, le statistiche e i titoli di cronaca per mantenere viva la memoria su crisi dimenticate come quella siriana, e la giornalista Lucia Capuzzi.

Libere di sognare senza limiti. Il Dream Gap è il divario che limita i sogni delle bambine, radicato negli stereotipi di genere. A partire dal suo libro “Maestre. Disobbedire e ascoltare se stesse” (HarperCollins), Carolina Capria narrerà un viaggio tra donne che hanno sfidato le regole per seguire la propria strada. Beatrice Dondi, vicecapo redattrice de L’Espresso, propone una riflessione su come le narrazioni seriali e televisive possano offrire modelli femminili capaci di cambiare il modo in cui le ragazze vedono sé stesse. Monica Zanetti, con esperienza in Ferrari e Maserati e pioniera nell’industria automotive, racconterà come avvicinare le donne alle professioni nel settore della meccanica, superando stereotipi e barriere culturali. Marta Migliosi, educatrice Via Libera del progetto F200 Milano Barona per WeWorld, condividerà storie e sogni di bambine e ragazze che crescono ai margini, ma che non smettono di immaginare un futuro diverso.

Come riconoscere i campanelli d’allarme di una relazione tossica? Il talk “Red flag – manuale di istruzioni: come riconoscere i segnali di una relazione disfunzionale” si propone di fornire strumenti utili a tutelare il proprio benessere emotivo, con Chiara di Cristofaro (Alley Oop – Il Sole 24 Ore); la Delegata del Sindaco per le Pari Opportunità di genere Comune di Milano Elena Lattuada, e la community Mica Macho – spazio aperto per ripensare il maschile. Modera l’attrice e attivista Valentina Melis.

Spazio alle emozioni: come liberarle dai pregiudizi? Questo il tema al centro del talk “L’alfabeto del cuore. La parità delle emozioni”, organizzato da Donna Moderna, con la scrittrice Camilla Ronzullo, lo psicoanalista Leonardo Mendolicchio e l’attrice Alice Lupparelli, su Netflix con la serie Maschi veri e protagonista della serie Adorazione. L’obiettivo è sensibilizzare i partecipanti e le partecipanti sulla parità emotiva, mostrando come l’educazione affettiva possa contribuire a creare un ambiente più equo, libero da aspettative sociali limitanti. Un’opportunità per riconoscere i modelli che ci influenzano e imparare a vivere le proprie emozioni senza filtri stereotipati.

In Italia, come in altri Paesi del mondo, sono ancora tante le persone con mestruazioni che non possono accedere ai prodotti mestruali di prima necessità: cosa significa e cosa implica la povertà mestruale? Se ne parla nel talk “Il ciclo è politico: perché la povertà mestruale ci riguarda tutte e tutti” con Michela Chimenti, fotogiornalista, podcaster e ideatrice del progetto “Home Sweet Home“; Martina Albini, direttrice del Centro Studi di WeWorld; Stella Pulpo, scrittrice e Maria Cristina Baggi, associata di Tocca a Noi.

“Unite e plurali” vuol dire fare chiarezza sul modo in cui la prospettiva femminista si confronta con il principio della presunzione di innocenza nei processi giudiziari. Al Festival se ne parla nel talk “Sorella io ti credo”, interrogandosi su cosa comporti, in concreto, scegliere di credere, anche quando l’accusato è una persona vicina o percepita come affidabile, contesti in cui la violenza può essere minimizzata, relativizzata o addirittura negata. Partecipano al talk la giornalista femminista Giulia Siviero, Nicoletta Parvis avvocata penalista esperta in violenza di genere e difesa soggetti fragili e Ilaria Maria Dondi giornalista e autrice.

PERFORMANCE

Ore 19:00 – 20:00 | Ground Hall

PERFORMANCE LIVE – LE MOSTRE

Una satira grottesca sugli stereotipi sociali, portata in scena da Elisa Maria Bottiglieri e Marianna Folli.

Ore 20:15 – 21:00 | Ground Hall

Chiacchierata e Performance Musicale

Cantante GIULIA MEI

A chiudere il Festival sarà la voce della cantautrice Giulia Mei, giovane talento emergente che, dopo il successo del brano Bandiera e l’esperienza a X-Factor, porterà sul palco la sua musica fatta di storie, sogni e resistenza.

LABORATORI

Ore 12:15 – 13:30

What’s Puberty – Una cassetta degli attrezzi per genitori alle prese con la pubertà

Francesca Palazzetti, doula, Alias Mamma Frau e Giulia Marchesi, psicologa e sessuologa @se4sexeducation, Esperte in Educazione Sessuale, attraverso questo workshop offriranno uno spazio sicuro e senza giudizio per affrontare dubbi, paure e stereotipi legati alla sessualità in preadolescenza.

Ore 15:00 –16:30

Come prendersi cura degli animali che abitano le nostre città

Un pomeriggio speciale con Alice Agnelli, imprenditrice digitale e scrittrice – in arte “A Gipsy in the Kitchen”, per scoprire insieme ai più piccoli quanto è importante prendersi cura degli animali che vivono accanto a noi, nei parchi e nei giardini delle città.

Ore 17: 00 – 18:30

Autodifesa ironica

Il laboratorio a cura di Camilla Speriani mira a fornire gli strumenti per affrontare con ironia e prontezza situazioni scomode o commenti indesiderati, specialmente in contesti professionali o personali.

FILM

Ore 10:30 – 12:00

ROMINA di Valerio Lo Muzio, Michael Petrolini

Tra guantoni e ingiustizie, Romina lotta dentro e fuori dal ring per restare in piedi, in un quartiere che resiste alle ferite di un sistema che esclude.

Ore 12:15 – 13:00

MY MEMORY IS FULL OF GHOSTS di Anas Zawahri

Tra le rovine di Homs, i ricordi diventano fantasmi: un ritratto struggente di una città e del suo popolo in bilico tra ciò che è stato e ciò che resiste.

Ore 15:00 – 16:00

WANSATI di Alessio Garlaschelli

Tre ragazze, un campo da rugby e un sogno condiviso: riscrivere le regole di uno sport e del loro futuro nel cuore del Mozambico.

Ore 16:30 – 18:00

NAWI di Vallentine Chelluget

Contro la tradizione e il destino che le è imposto, una giovane ragazza lotta per la sua libertà e il diritto a un futuro diverso, in un viaggio che sfida le convenzioni e le aspettative.

Ore 18:30 – 20:00

LA GITA SCOLASTICA di Una Gunjak

Tra verità inventate e giudizi imposti, un’adolescente si trova al centro di un vortice di voci e segreti, dove l’inganno diventa l’unico modo per sopravvivere a un mondo che non perdona.

MOSTRE

VOLTI E RACCONTI DAI MARGINI

Le fotografie di Jafar Mosavi, Daniele Ratti, Hugo Weber e le opere artistiche di: Liberatha Alibalio, Annah Nkyalu, Precious Seronga compongono il progetto fotografico Volti e racconti dai margini, la Collettiva WeWorld: Fotografia e arte da Afghanistan, Tanzania, Kenya e Ucraina.

Un percorso visivo che mette al centro i volti, i racconti e le opere di donne, bambine e comunità che vivono tutti i giorni gli effetti di conflitti, povertà e discriminazione, raccontandoci una realtà di persone che resiste e rivendica i propri diritti. Le immagini e le opere artistiche diventano strumento di denuncia ma anche di connessione, capaci di aprire spazi di ascolto e dialogo.

Ore 16:00: visita guidata

ISOLA

Spazio alle mostre, con le fotografiedi Simona Ghizzoni, vincitrice della menzione speciale WeWorld al Premio Ponchielli 2024, che al festival porterà ISOLA, un progetto autobiografico che racconta la riscoperta delle sue origini e del suo rapporto con la natura. Questa mostra è curata da Federica Berzioli, Membro del GRIN e coordinatrice de IL FOTOGRAFO.

VOCI

L’artista Selene Pierini, vincitrice del bando “Chiamata alle Arti” di WeWorld conl’installazione VOCI, trasformerà la testimonianza in materia viva, dando voce alle parole della violenza, per rompere il silenzio e scuotere le coscienze. Uno spazio da abitare con il corpo e con l’anima, dove la memoria si fa presente e la parola diventa atto politico e collettivo.

“LIBERE DI ESSERE”

ORE 10:00 – 11:00

YOGA IN TERRAZZA

Un’ora di lezione semplice e inclusiva per coltivare equilibrio e calma a cura di Yoga Space Milano.

ORE 10:00 – 13:00

SPAZIO GIOCO

Incontri e laboratori per bambini e bambini di tutte le età, con spazi per partecipare ad attività con educatrici professioniste dello Spazio Donna WeWorld di Milano.

Ore 12:30 – 13:30

CI HANNO DETTO CHI ESSERE: ORA LO SCEGLIAMO INSIEME

Un incontro partecipato a cura delle operatrici di Spazio Donna WeWorld Scampia, per riflettere insieme sui pregiudizi di genere e su come condizionano le nostre vite.

ORE 15:30 – 17:30

LETTURE PORTFOLIO

In collaborazione con GRIN–Gruppo Redattori Iconografici Nazionali, uno spazio informale di ispirazione e scambio aperto a tutte e tutti, dove fotografe offriranno consigli personalizzati su come costruire, organizzare e valorizzare al meglio il proprio portfolio fotografico.