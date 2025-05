Eccellenze del territorio premiate alla 73esima edizione della fiera del vino di Polpenazze del Garda

(mi-lorenteggio.com) Polpenazze del Garda, 24 maggio 2025 – Il 19° Concorso Enologico Nazionale Valtènesi Garda Classico si è concluso con una straordinaria partecipazione e un elevato livello qualitativo dei vini in gara. La manifestazione, punto di riferimento per la valorizzazione della produzione enologica del territorio gardesano, ha visto protagoniste alcune delle migliori cantine della Riviera del Garda Classico, premiate per la qualità, l’identità territoriale e l’eleganza dei loro vini. La premiazione si è svolta nella seconda giornata della 73esima edizione della fiera del vino di Polpenazze del Garda in corso fino a lunedì 26 Giugno.

A distinguersi su tutti con il maggior numero di riconoscimenti è stata la Società Agricola Delai di Delai Sergio, che ha conquistato ben quattro diplomi di merito, imponendosi in particolare con il Groppello “Mogrì” 2024 e 2022, il Valtènesi Chiaretto “Notterosa” 2024, e un Groppello 2023.

Ottimi risultati anche per Cantina Franzosi di Franzosi Bruno e Figli e Cantine Scolari, entrambe premiate con quattro riconoscimenti. Franzosi, con etichette di grande profondità come la Selezione Bruno Franzosi 2022 e Privilegio 2020, mentre Scolari ha affascinato con il Rosso Superiore “Posone” 2022 e le eleganti bollicine dello spumante Rosè.

Con tre diplomi si segnalano le seguenti realtà:

Azienda Agricola Averoldi Francesco

Antica Corte ai Ronchi di Pasini Giuseppe e Maurizio

Società Agricola Taver di Bocchio Fratelli

Società Agricola Erian – Cantina Bottenago

Queste cantine hanno evidenziato continuità qualitativa e una profonda conoscenza delle peculiarità del territorio, spaziando tra vini bianchi, rossi e spumanti.

Premiate con due diplomi diverse aziende che hanno saputo esprimere la varietà e il potenziale della denominazione, tra cui:

Cantina della Valtenesi e della Lugana

Società Agricola Pietta

Società Agricola Pratello

Azienda Agricola Turina Fratelli

Azienda Agricola Redaelli de Zinis

Avanzi Cav. Giovanni Società Agricola

Saottini Società Agricola

Azienda Agricola Monte Cicogna

Infine, sono numerose anche le realtà premiate con un diploma, a testimonianza della vitalità e della diffusione della cultura enologica nel territorio gardesano. Tra queste si citano Azienda Agricola Lorenzi Antonio e Giovanni, Azienda Agricola Le Chiusure, Cascina Belmonte Di Martino Enrico, Società Agricola Monteacuto di Leali Simone e Marta, Agricola Selva Capuzza, Azienda Agricola il Roccolo di Bertazzi Andrea, Società Azienda Agricola Vedrine di Ferrarini Dario, Azienda Agricola Zaglio Manuel, Azienda Agricola Le Gaine di Cottini Paolo e Giovanni, Società Agricola Bergognini Fratelli, Cantina Zatti, Garda Land Società Agricola, , Azienda Agricola il Roccolo di Bertazzi Andrea Cantina Zatti e molte altre, che hanno mostrato un eccellente lavoro nella produzione del Valtènesi Chiaretto 2024 e di altre denominazioni rappresentative.

L’edizione 2025 del Concorso si conferma così non solo come un evento di rilevanza nazionale, ma anche come un’importante vetrina per le cantine del Garda, sempre più orientate alla qualità, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle varietà autoctone.

“Sono molto felice di aver premiato tantissime cantine – commenta Maria Rosa Avanzini, Sindaco del Comune di Polpenazze del Garda – questo indica che ogni anno il vino che viene prodotto nella zona del Garda Valtènesi migliora sempre di più. Sono molto orgogliosa dei nostri agricoltori”.

“Il consorzio Valtènesi è molto orgoglioso di avere tra i premiati tutte le tipologie di vini che vengono prodotti in questo territorio dai Bianchi San Martino ai Riviera fino al nostro Valtènesi in rosa e ovviamente anche i vini rossi – spiega Juri Pagani, Direttore Consorzio Valtènesi Riviera del Garda Classico – abbiamo premiato tantissime delle nostre cantine ed è un grande orgoglio soprattutto in un momento che presenta numerose difficoltà nel portare avanti questa produzione”.

Appuntamento fino a lunedì 26 Maggio per la 73ª Fiera del Vino di Polpenazze è l’appuntamento clou per tutti gli appassionati che desiderano scoprire, degustare e celebrare il meglio della produzione vinicola locale. Un’occasione imperdibile per un brindisi alla qualità e al territorio.

La 73ª Fiera del Vino di Polpenazze del Garda è promossa dal Comune di Polpenazze Del Garda, patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Camera di Commercio di Brescia, Consorzio Lago di Garda Lombardia ed organizzata da SGP Grandi Eventi. Annovera come main sponsor RMB di Polpenazze del Garda, con la preziosa collaborazione di partner come il Consorzio Valtènesi, ONAV, Ente Vini Bresciani, si preannuncia un evento imperdibile per celebrare la cultura del vino e le eccellenze del territorio gardesano.

