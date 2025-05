IL MINISTRO MATTEO SALVINI IN VISITA ALLA 73ª FIERA DEL VINO DI POLPENAZZE DEL GARDA – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Polpenazze del Garda (BS), 24 maggio 2025 – Questo pomeriggio il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha fatto visita alla 73ª edizione della storica Fiera del Vino di Polpenazze del Garda, manifestazione simbolo della cultura enogastronomica del territorio Valtenesino.

Accolto dal sindaco di Polpenazze, dalle autorità locali e da una calorosa folla di cittadini e visitatori, il Ministro ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno delle cantine locali nel promuovere l’eccellenza del vino Valtènesi e per l’organizzazione dell’evento, che ogni anno valorizza la tradizione e l’identità del Garda bresciano.

Durante la visita il Ministro Salvini ha incontrato produttori, artigiani e rappresentanti delle associazioni locali, sottolineando l’importanza del legame tra agricoltura, turismo e infrastrutture per il rilancio delle economie territoriali. La Fiera del Vino di Polpenazze del Garda è un esempio virtuoso di come la valorizzazione delle radici e delle eccellenze locali possa diventare motore di sviluppo e coesione.

La Fiera del Vino si svolgerà fino a lunedì 26 maggio e propone degustazioni, eventi culturali e musica, richiamando ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia.

La 73ª Fiera del Vino di Polpenazze del Garda è promossa dal Comune di Polpenazze Del Garda, patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Camera di Commercio di Brescia, Consorzio Lago di Garda Lombardia ed organizzata da SGP Grandi Eventi. Annovera come main sponsor RMB di Polpenazze del Garda, con la preziosa collaborazione di partner come il Consorzio Valtènesi, ONAV, Ente Vini Bresciani, si preannuncia un evento imperdibile per celebrare la cultura del vino e le eccellenze del territorio gardesano.

