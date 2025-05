Incidente a Bereguardo, morto 70enne investito mentre era in bici

(mi-lorenteggio.com) Bereguardo, 24 maggio 2025 – Questa sera, intorno alle ore 20.00, in via Pavia, 10, il tratto urbano della SS526, un uomo di 70 anni, per cause in fase di accertamento, è stato investito da un veicolo mentre era in bici. Inutili i soccorsi del personale sanitario di un’automedica e di quello di un’ambulanza della Croce Rossa, l’uomo è deceduto dopo l’impatto con il veicolo. Sul posto è giunta anche la Polstrada di Pavia che ha fatto tutti i rilievi per accertare la dinamica del sinistro mortale.

Redazione