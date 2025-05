Incidente a Tradate: bimba di 4 anni investita, soccorsa con l’elicottero

(mi-lorenteggio.com) Tradate, 24 maggio 2025 – Questa sera, intorno alle ore 20.45, in via Rossini, all’altezza del civico 20, una bimba di 4 anni, per una dinamica in fase di accertamento, è stata investita da un veicolo.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Como, e sono giunte un’ambulanza della Croce Rossa di Varese e un’automedica oltre alle forze dell’ordine.

Dopo le prime cure, la bimba è stata trasportata in elicottero, in codice rosso, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Redazione