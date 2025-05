Terrorismo, Tovaglieri (Lega): “Arresto studente Lecco inquietante, remigrazione per chi minaccia sicurezza territori”

L’eurodeputata lombarda: “Basta con i fondi UE per promuovere l’Islam in Europa”



(mi-lorenteggio.com) Lecco, 24 maggio 2025 – “Da Parigi a Lecco, la minaccia è ormai la stessa in tutta Europa: l’estremismo islamico cerca di infiltrarsi anche nelle università, portando nei luoghi della laicità per eccellenza un messaggio di odio e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini nei nostri territori. L’arresto per terrorismo di uno studente di origini egiziane, apparentemente integrato, provoca inquietudine e sconcerto e conferma la necessità di fare subito marcia indietro su tutte le politiche buoniste portate avanti finora da Bruxelles in modo miope e autolesionista, dalle frontiere aperte in modo indiscriminato fino ai fondi milionari stanziati per promuovere l’Islam in Europa a spese dei contribuenti. Basta con la tolleranza verso chi non ha intenzione di rispettare le nostre leggi, i nostri valori e le nostre usanze. Per quanti intendono insinuare nelle evolute città occidentali la sharia e una cultura oscurantista, che non riconosce i diritti, opprime le donne e nega la libertà di espressione, l’unica soluzione è una campagna di remigrazione sistematica. Ogni giorno che passa senza un’azione ferma e decisa su questo fronte, è un’ipoteca in più sul nostro avvenire e su quello delle future generazioni”.

Lo dichiara in una nota l’europarlamentare lombarda della Lega Isabella Tovaglieri.

Redazione