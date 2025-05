TRIENNALE MILANO – Appuntamenti da 27 maggio al 1° giugno

GLI EVENTI DI TRIENNALE MILANO

27 maggio – 1 giugno

27 maggio

18.00 Presentazione volume | Cornice in trasformazione: la Villa Reale di Monza tra dimora storica e spazio espositivo

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Nel 1927, la seconda Biennale delle arti decorative accese un dibattito critico: si poteva davvero immaginare che l’innovazione trovasse spazio in un contesto così fortemente segnato dalla storia? Troppo spesso, infatti, la spinta verso il nuovo aveva portato a sacrificare l’identità originaria degli ambienti, alterandone la spazialità e cancellandone gli elementi decorativi. A quasi un secolo di distanza, l’undicesimo volume della collana Anelli, curata dal Centro documentazione Residenze Reali lombarde, riporta l’attenzione su questo snodo cruciale. Un’operazione resa possibile anche grazie al materiale fotografico custodito nell’Archivio di Triennale Milano, che documenta gli interventi sugli interni storici della Villa Reale di Monza.

Introducono: Marina Rosa, Centro documentazione Residenze Reali lombarde (CdRR); Arianna Bettin, Assessore alla Cultura, Comune di Monza; Bartolomeo Corsini, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Intervengono: Andrea Cancellato, ADI Design Museum – Compasso d’Oro; Valerio Terraroli, Università di Verona; Elvia Redaelli, Triennale Milano; Debora Lo Conte, CdRR, Centro documentazione Residenze Reali lombarde. Modera: Giovanna D’Amia, CdRR, Centro documentazione Residenze Reali lombarde.

19.00 Presentazione volume | Mariagrazia Abbaldo Paolo Albertelli. Da soli insieme

Il libro, a cura di Francesca Interlenghi ed edito da Allemandi, racconta il percorso artistico di due autori, architetti di formazione e fondatori dello Studio C&C, che dal 1997 portano avanti una ricerca che intreccia arte, architettura e natura. La loro idea di scultura si sviluppa in un dialogo costante con lo spazio costruito, attraverso forme organiche e l’esplorazione di materiali e tecniche sperimentali. A partire dal 2004, il loro lavoro si concentra sul rapporto profondo tra uomo e natura, concepita come presenza totemica e specchio dell’identità umana. Montagne, iceberg, alberi e balene abitano un immaginario che riflette sulle relazioni tra individuo, paesaggio ed ecosistema.

Dialogo moderato da: Francesca Interlenghi, autrice del libro, e Stefano Mirti, progettista e docente. Intervengono gli architetti Mariagrazia Abbaldo e Paolo Albertelli.

19.00 Incontro | Milano Afterpunk

Un racconto a più voci sulla scena post punk e new wave milanese degli anni Ottanta, tra musica, grafica ed estetiche underground. Tommaso Toma dialoga con Simone Fringuelli di Spittle Records, etichetta specializzata in ristampe che hanno riportato alla luce suoni dimenticati di quel decennio. Con loro Fred Ventura, producer, DJ e figura chiave di quella stagione, oltre che collaboratore di lunga data di Spittle. Un’occasione per riscoprire l’energia creativa di un’epoca segnata da un nuovo fermento culturale dopo gli anni di piombo. A seguire, DJ set in vinile con Fred Ventura e Tommaso Toma: la colonna sonora degli spazi underground della Milano anni Ottanta.

Intervengono: Tommaso Toma, direttore di Billboard Italia, speaker e DJ; Simone Fringuelli, fondatore Spittle Records; Fred Ventura, DJ e producer

28 maggio

10.00 Triennale Radio Show – Radio Ballads

Evento online

L’appuntamento radiofonico di Radio Raheem, radio in residenza di Triennale, diventa Triennale Radio Show – Radio Ballads per creare un ideale ponte con l’omonimo progetto espositivo parte di Inequalities e dare voce ai protagonisti e alle storie legati all’Esposizione Internazionale. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

18.30 Presentazione volume | The Art of Embracing Light. Orna Tamir Schestowitz

Orna Tamir Schestowitz invita il pubblico a un’esplorazione intima e sensibile delle sue dimore affacciate sul Mediterraneo, accompagnata dallo sguardo del fotografo Dudi Hasson. Insieme restituiscono i valori di una cultura che affonda le radici nella semplicità, nella sensualità e nella connessione tra persone e luoghi. Edito da Rizzolil, il volume racconta, attraverso fotografie e riflessioni, un modo di abitare che è anche un modo di essere. Le case di Tel Aviv, Cap Ferrat e Paros si fanno spazi di relazione, attraversati dalla luce, dal colore, dai materiali e da una dimensione umana che definisce lo stile di vita mediterraneo. Il libro include testi di approfondimento della scrittrice americana Beth Dunlop.

Introduce: Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano. Intervengono: Orna Tamir Schestowitz, autrice; Francesco Baragiola Mordini, Rizzoli; Laura Decaminada, graphic designer.

18.30 Incontro | Orbita. Gangster

Un nuovo appuntamento di Orbita, serie di eventi in collaborazione con Chora e Will che spaziano da podcast live, interviste, stand up comedy e momenti musicali. Il terzo appuntamento è un viaggio nelle zone d’ombra della Milano degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta: una città che sembrava uscita da un film noir. Anni di rapine, bische clandestine, sparatorie, processi e sequestri. Anni che Piero Colaprico – giornalista di cronaca nera, autore e voce del podcast Gangster – ha attraversato in prima persona, tra redazioni, caserme, tribunali e strade. Sul palco insieme a Mario Calabresi, Colaprico ripercorre le storie di criminali, poliziotti, avvocati, assassini e carabinieri che hanno segnato una stagione oscura della storia recente italiana. Un racconto dal vivo che si muove tra cronaca e memoria, tra parola scritta e voce narrante.

Intervengono: Mario Calabresi, Presidente e Direttore editoriale di Chora e Will; Piero Colaprico, scrittore di gialli, giornalista, Direttore artistico del teatro Gerolamo.

29 maggio

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

15.00 Incontro | Open Day Fondazione ITS I-Crea Academy

La Fondazione ITS I-Crea Academy presenta la sua offerta formativa per il biennio 2025 – 2027. Riconosciuta a livello nazionale per l’eccellenza e l’innovazione dei suoi percorsi, la Fondazione propone corsi altamente specializzati e progettati su misura per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro nei settori creativi e digitali. L’obiettivo è quello di formare professionisti competenti, pronti ad affrontare le sfide del mondo reale grazie a un approccio pratico, laboratoriale e fortemente orientato all’innovazione tecnologica. L’offerta formativa si distingue per la stretta collaborazione con aziende del settore, docenti esperti e percorsi didattici dinamici che uniscono teoria e pratica in un ambiente stimolante e professionale.

18.00 Presentazione volume | Linda Bertelli e Marta Equi Pierazzini. Il corpo delle pagine. Scrittura e vita in Carla Lonzi

Il volume, edito da Moretti & Vitali, propone una lettura della vicenda esistenziale e intellettuale di Carla Lonzi, focalizzata sul rapporto della pensatrice con lo scrivere, concepito come atto politico e trasformativo, gesto che fa corpo unico con l’esperienza della vita, come pratica per affermare la propria soggettività e tessere relazioni. Le autrici delineano gli elementi di una critica femminista alla cultura dominante, offrendo anche una riflessione originale sull’organizzazione della casa editrice da lei fondata, Scritti di Rivolta Femminile, uno degli spazi collettivi in cui il femminismo ha preso corpo. Frutto di una lunga ricerca e di un dettagliato lavoro d’archivio, il libro offre uno sguardo inedito su Carla Lonzi, con un ricco apparato documentale, testuale e iconografico.

Intervengono: Linda Bertelli e Marta Equi Pierazzini, autrici; Luciana Castellina, politica e scrittrice; Jennifer Guerra, giornalista e scrittrice. Partecipa: Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e public program di Triennale Milano.

20.30 Concerto | The Raveonettes

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Arriva in Triennale per l’unica data in Italia del tour il duo danese formato da Sune Rose Wagner (chitarra e voce) e Sharin Foo (basso, chitarra e voce) che ha ridefinito il panorama musicale a partire dai primi anni Duemila. The Raveonettes combina le influenze del rock and roll americano anni Cinquanta, dei gruppi femminili anni Sessanta e delle chitarre surf californiane con un sound crudo e dissonante.

Line-up: 20.30 Glazy Haze; 21.30 The Raveonettes

Con il biglietto per il concerto dei The Raveonettes si accede anche a Idles dj set.

23.00 DJ set | Idles

Dopo il concerto del duo danese The Raveonettes, la serata prosegue con un appuntamento imperdibile: Joe Talbot, frontman degli Idles, prende posto in consolle per un DJ set. La sua selezione affonda le radici nella scena post-punk che ha segnato i suoi esordi musicali, ma non rinuncia alla carica e all’urgenza che da sempre caratterizzano le performance live della band britannica. Un viaggio sonoro che mescola ritmo e sonorità punk.

31 maggio

15.30 Laboratorio | abitANTI

Attività per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, accompagnati da un adulto. Laboratorio a pagamento, su prenotazione: triennale.org

Nel nuovo spazio Officina, dedicato alla attività per famiglie e bambini, Triennale presenta abitANTI che si tiene in occasione della 24a Esposizione Internazionale per immaginare abiti che ci raccontano e ci preparano ai mondi che verranno.

L’abito è insieme protezione e linguaggio: un gesto di cura verso il corpo e, al tempo stesso, espressione della propria identità. Ma è anche simbolo delle disuguaglianze e delle contraddizioni che abitano il nostro tempo. abiTANTI invita bambine e bambini a riflettere su questi temi a partire da una domanda semplice e potente: “Se dovessi lasciare la tua casa per vivere in un luogo nuovo, che abito ti cuciresti?”. Tra habitat reali e immaginari, accompagnati dalle composizioni sonore di Attila Faravelli, i partecipanti sono guidati a progettare e costruire – utilizzando materiali di scarto – un abito capace di accogliere, raccontare e connettere, intrecciando storie personali e visioni collettive.

1 giugno

15.30 Laboratorio | abitANTI

Attività per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, accompagnati da un adulto. Laboratorio e visita guidata a pagamento, su prenotazione: triennale.org