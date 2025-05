Dozio (FI) all’inaugurazione del bar Lollipop a Lesmo:«Un punto di riferimento per il centro estivo»

(mi-lorenteggio.com) Lesmo, 25 maggio 2025 – Il consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia ha preso parte all’inaugurazione del bar Lollipop del parco Robinson di Lesmo in via Ratti domenica pomeriggio 25 maggio. «Questo bar con na nuova gestione è un punto di riferimento per i ragazzi del centro estivo organizzato dall’amministrazione comunale – ha affermato Dozio -.Faccio i miei migliori auguri a Christian Confalonieri per l’inizio di questa attività». Il taglio del nastro è stato effettuato insieme alla sindaca Sara Dossola e l’assessore alla Cultura Valentina Labia.

Redazione