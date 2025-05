Elezioni comunali: seggi aperti in 18 Comuni della Lombardia: anche Rozzano e Opera al voto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 maggio 2025 – Domenica 25 e lunedì 26 maggio si svolge il turno ordinario di elezioni amministrative per i comuni interessati delle regioni a statuto ordinario (Affluenza e risultati). Domenica 8 e lunedì 9 giugno, in concomitanza con l’eventuale turno di ballottaggio delle amministrative, i cittadini italiani sono chiamati a partecipare ai 5 referendum popolari abrogativi indetti su altrettanti quesiti in materia di disciplina del lavoro e di cittadinanza.

In entrambe le tornate elettorali si potrà votare la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

In Lombardia sono 18 i comuni interessati dalle elezioni amministrative del 2025. I più popolosi, quelli che superano i 15mila abitanti, sono quattro: Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Desio e Saronno. Tutti gli altri, invece, restano sotto questa soglia. Si tratta di: Calcinate, Canonica d’Adda e Castione della Presolana (Bergamo), San Felice del Benaco (Brescia), Asso, Binago e Cirimido (Como), San Daniele Po (Cremona), Santo Stefano Lodigiano (Lodi), Opera e Robecchetto con Induno (Milano), Calvignano (Pavia), Arcisate e Castellanza (Varese).

Redazione