La scuola media Zucchi di Monza chiude l’anno scolastico in festa

(mi-lorenteggio.com) Monza, 25 maggio 2025 – Grande festa di fine anno alla scuola media Zucchi a Monza con oltre 400 studenti. Sabato 24 maggio nel plesso di via Toscana tutte le classi sono state protagoniste dell’evento. La manifestazione si è aperta con la 38^ edizione della StraZucchi associata per l’occasione alla “Corsa contro la la fame” e la premiazione di 22 ragazzi e ragazze. La mattinata è proseguita con la rappresentazione teatrale Enpa e i laboratori scientifici. La classe 2E ha partecipato durante l’anno scolastico a un corso di primo intervento e prevenzione per il cuore con l’associazione Brianza per il Cuore insieme all’instancabile professoressa Gabriella Pozzi di matematica e scienze. Il sodalizio brianzolo rappresentato per l’occasione dalla vicepresidente Gabriella Cantù e Luisella Gavazzeni ha premiato Chiara Nistler, Hafez Amal, Sara Casagrande e Camilla Barbirolo per i migliori disegni prodotti dalla 2E che è composta da sole ragazze. Mentre gli allievi 1E hanno condotte delle analisi sulle condizioni del Lambro scoprendo quali microorganismi vivono nel fiume brianzolo.

Nel giardino scolastico le professoresse di francese Caterina Iannello e Daniela Corrado hanno consegnato i diplomi della certificazione Delf a 16 alunni delle classi terze che hanno brillantemente superato la prova, stessa cerimonia anche per gli studenti che hanno preso parte al corso Trinity d’inglese grazie anche alle lezioni delle insegnanti d’inglese Brigida Lamia, Maria Gabriella Cinquetti, Flavio Sibilia, Marcella Petrosino e Claudia Cavaleri. «I ragazzi e le ragazze si sono impegnate tanto per prepararsi e superare questo test che per loro è un primo esame. In più questi corsi del Delf e del Trinity sono stati a costo zero per le famiglie perché sostenuti dai fondi Pnrr» hanno fatto sapere le docenti. Mentre le professoresse di matematica Maria D’Anna, Marina Pastone, Rosa Angela Bassi e Antonio Renna hanno premiato gli studenti che hanno preso parte ai giochi matematici in collaborazione con l’Università Bocconi e il giovanissimo Samuele Tordo di 2C ha preso parte anche alla finale nazionale lo scorso 10 maggio.

Non è mancato il lancio del tocco da parte di tutti gli alunni di terza media ai quali sono stati consegnati idealmente una pinza, un metro, il fil di ferro, il cacciavite, la lima e la bolla. «Questi sono tutti attrezzi che in senso metaforico vi possono aiutare nel vostro futuro per misurarvi, creare dei legami, recidere ciò che non serve più, saper scavare in profondità nelle cose, trovare un equilibrio e limare alcune questioni. In bocca al lupo ragazzi e ragazze” ha detto il vicepreside Aldo Zaboi salutando gli alunni più grandi. Nel corso della mattinata si sono svolti anche il concerto musicale Smim e il torneo di pallavolo a 8 squadre con i professori di educazione fisica Luca Giuffrè e Barbone.

«Questa festa chiude un anno scolastico straordinario – ha detto la direttrice dei servizi gestionali e amministrativi Stefania Buonincontro – ed è l’occasione per vedere tutti i progetti che abbiamo realizzato in questi mesi. Il nostro grazie lo rivolgiamo alla preside Iole Rita Latino dell’istituto comprensivo Anna Frank, agli studenti, agli insegnanti, a tutto il personale scolastico, ai genitori e a tutte le associazioni che ci hanno aiutato a creare questo momento nella nostra scuola».

«Siamo proprio felici di aver organizzato in collaborazione con la scuola questa bella manifestazione – ha aggiunto Valentina Tagliabue referente del Comitato Genitori e membro del consiglio d’istituto della Zucchi-. Vogliamo anche ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto». La giornata si è chiusa con lo Zucchi’s Dance con tutti i ragazzi e ragazze della scuola media a ballare in via Solferino alla presenza dei loro genitori. «È stata come sempre una bellissima esperienza per merito di tutti protagonisti del nostro mondo scolastico, grazie a tutti e arrivederci a settembre» ha concluso Tagliabue.

