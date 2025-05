(mi-lorenteggio.com) Legnano, 25 maggio 2025 – Nel pomeriggio di oggi, in un appartamento sito in viale Stelvio, 16, una donna di 35 anni, Vasilica Potinku, di origine rumene, è stata trovata morta in casa, uccisa con una coltellata alla schiena. A dare l’allarme è stato un vicino di casa che ha allertato i carabinieri e i soccorsi. Una volta giunte le forze dell’ordine, sono subito incominciate le indagini per ricostruire quanto avvenuto e individuare l’aggressore.

