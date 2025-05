“Ma quale casa” al via la campagna in Largo Cairoli, Di Marco (M5s): «Inserire il diritto alla casa in Costituzione»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 maggio 2025 – Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia): “Il diritto alla casa è al centro dell’azione politica del Movimento Cinque Stelle, tanto in Parlamento quanto in Regione Lombardia. Attraverso questa campagna ribadiamo il nostro impegno volto a garantire il diritto alla casa. Un diritto troppo spesso dimenticato dall’attuale Governo, che oltre a non aver di fatto alcuna politica nel merito, ha varato misure inaccettabili come la cancellazione del fondo per la morosità incolpevole. Il risultato? I numeri sul disagio abitativo sono allarmanti: affitti e mutui sono divenuti insostenibili per molte famiglie, mentre fenomeni come gli affitti brevi spingono i canoni sempre più in alto. In Lombardia, poi, dobbiamo fare i conti con le gravi inefficienze di Aler, che tiene decine di migliaia di alloggi pubblici vuoti, mentre troppe persone restano bloccate in graduatorie infinite. Lo scorso aprile il M5s Lombardia ha presentato una mozione per sostenere la campagna; “Ma quale casa?” e chiedere a Regione Lombardia di sostenere ufficialmente la proposta di legge del Comitato, impegnandosi quindi attivamente nella raccolta firme, nel coinvolgimento delle realtà associative e sindacali, e nella promozione di eventi dedicati al diritto all’abitare. Al governo chiediamo al Governo di rafforzare gli strumenti e i fondi per le politiche abitative, a partire dal ripristino di quelli aboliti, come il fondo per la morosità incolpevole» dichiara il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Consiglio Regionale della Lombardia, Nicola Di Marco, a margine della propria partecipazione, di oggi domenica 25 maggio, dalle ore 10.00 alle 13.00 in Largo Cairoli a Milano, al banchetto organizzato dal Comitato “Ma quale casa?”, per l’avvio della campagna omonima che ha come obiettivo l’inserimento del diritto alla casa nella Costituzione italiana.

Redazione