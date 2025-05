Milano, Crazy Run: in 400 partiti dall’Arco della Pace per dire no al pregiudizio sulla salute mentale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 maggio 2025 – Oltre 400 partecipanti, un fiume di t-shirt colorate e sorrisi, 5 chilometri di libertà nel cuore della città. Oggi, domenica 25 maggio, con partenza dall’Arco della Pace, si è svolta la prima edizione della Crazy Run, corsa non competitiva promossa da iSemprevivi! ETS per dire no al pregiudizio verso la salute mentale e sì all’inclusione.



L’evento ha animato Parco Sempione con persone di tutte le età: c’era chi correva, chi camminava e chi pedalava. Nessun cronometro, nessuna classifica: solo il desiderio di partecipare, incontrarsi e condividere uno spazio libero e accogliente. A dare il via alla corsa e a sostenere il messaggio di apertura e solidarietà è stato anche il testimonial d’eccezione Beppe Bergomi.

La Crazy Run è parte della Crazy Week (fino al 30 maggio), la settimana di eventi culturali, sportivi e artistici organizzata da iSemprevivi! ETS, realtà milanese che dal 2005 lavora ogni giorno per contrastare lo stigma sul disagio mentale e rispondere ai bisogni concreti di chi convive con una sofferenza psichica, offrendo percorsi di accoglienza, inclusione e reinserimento lavorativo.

Il programma completo della settimana – che include talk e spettacoli con ospiti come Roberto Vecchioni, Paolo Ruffini, Linus, Nicola Savino, Cathy La Torre – è disponibile su crazyweek.isemprevivi.org.

Redazione