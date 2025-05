Roma. Domenica 25 maggio, alle 16.15, il sindaco Gualtieri renderà omaggio a Papa Leone XIV nella Piazza dell’Ara Coeli, ai piedi della scalinata del Campidoglio

La città di Roma accoglie il suo Vescovo



(MI-LORENTEGGIO.COM) Roma, 25 maggio 2025 – La cerimonia di saluto avrà luogo lungo il tragitto che porterà Papa Leone XIV verso la Basilica di San Giovanni in Laterano, dove presiederà la celebrazione eucaristica e l’insediamento sulla Cathedra Romana come Vescovo di Roma. Dopo la liturgia, è prevista la benedizione alla città di Roma dalla Loggia centrale della Basilica lateranense.

Alle 19, il Pontefice si trasferirà a Santa Maria Maggiore per un momento di preghiera davanti all’icona mariana della Salus Populi Romani.

La viabilità

Dalle ore 00.00 del 25 maggio è prevista l’istituzione di divieti di fermata.

Per la visita alla Basilica di San Giovanni in Laterano, è prevista l’attivazione di un’area riservata che interesserà via dell’Amba Aradam (da via dei Laterani a piazza San Giovanni in Laterano), piazza Giovanni Paolo II, il primo tratto di via Merulana, via Domenico Fontana, piazza San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni e la cosiddetta via dei Carburanti.



L’accesso all’area riservata sarà consentito attraverso quattro varchi di sicurezza presidiati dalle Forze dell’Ordine. Oltre al divieto di transito nell’area riservata, saranno interdette alla viabilità anche via Emanuele Filiberto II, piazza Appio e via Domenico Fontana.



Per la visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, il corteo papale vi giungerà passando per via Merulana. Anche in questo caso, dalle 15 sarà istituita un’area riservata che interesserà via Carlo Alberto, piazza di Santa Maria Maggiore, via e piazza dell’Esquilino (lato Basilica), via Liberiana, via di Santa Prassede, via di San Martino ai Monti, via Merulana, via di San Vito, via di San Antonio all’Esquilino.



L’accesso all’area riservata anche in questo caso attraverso dei varchi di sicurezza in via Cavour, via dell’Esquilino, via Carlo Alberto e via Merulana.



Saranno inoltre chiuse: via Manin, via Santa Maria Maggiore, via Paolina, via dell’Olmata, via San Giovanni Gualberto, via San Martino ai Monti e via di San Vito.



Prevista l’istituzione di divieti di sosta e fermata, con ampio anticipo rispetto ai tre eventi in programma, in: piazza di Santa Maria Maggiore; via Carlo Alberto; piazza dell’Esquilino; via Liberiana; via dell’Olmata; via Gioberti; via Daniele Manin; via San Martino ai Monti; via Paolina; via di San Vito; via Merulana; piazza di Porta San Giovanni;

piazza di San Giovanni in Laterano; via dell’Amba Aradam; via del Teatro Marcello; via e piazza D’Ara Coeli; via Florida; via delle Botteghe Oscure; via degli Astalli; via di San Marco; via di San Venanzio; largo Berlinguer; via delle Tre Pile.

Deviazione trasporto pubblico

Dalle 14 di domenica deviazioni o limitazioni per le linee 8, H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 119, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781, 916F, C3.

E per le linee in transito nell’area di piazza San Giovanni in Laterano e piazza Santa Maria Maggiore: 3, 16, 51, 70, 71, 81, 85, 87, 360, 590, 649, 714 e 792.