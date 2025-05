Vittoria, podi e ritmo per DL Racing a Vallelunga nel Tricolore GT Sprint

Sul circuito romano inizia beneil Campionato Italiano 2025 dela scuderia milanese, che in GT Cup sulle Lamborghini Huracan ST Evo2 conquista un ottimo secondo e un quinto posto con il padrone di casa Ianniello e il “deb” Vigliettie in classe Am è in top-5 con Locanto-Tagliapietra, mentre sulla Ferrari 296 Challenge Alessandri trionfa in gara 2 dopo il podio del sabato. Prossimo round al Mugello in luglio, ma già domenica è tempo di Super Trofeo in casa a Monza

(mi-lorenteggio.com) Campagnano di Roma (RM), 25 maggio 2025. Per DL Racing è stato un solido e vincente primo round stagionale quello del Campionato Italiano GT Sprint andato in scena a Vallelunga tra sabato e domenica. Un fine settimana intenso in GT Cup per la scuderia milanese, che si presentava al via della stagione sempre in aprtnership con Krypton Motorsport e dovendo gestire ben tre vetture di due marchi prestigiosi come Lamborghini e Ferrari. Su due esemplari di Huracan ST Evo2 della Casa del Toro hanno preso il via gli equipaggi Ianniello-Viglietti e Locanto.Tagliapietra, mentre sulla 296 Challenge del Cavallino ha dato spettacolo Pierluigi Alessandri.

Nella classe regina, e quindi nell’assoluta GT Cup, il pilota romano Riccardo Ianniello proprio nell’appuntamento di casa è rientrato alla grande nel mondo delle corse dopo quasi un anno di assenza e ha centrato immediatamente la pole position per gara 1 del sabato. Il giovanissimo alfiere di DL Racing e il suo nuovo compagno di equipaggio Vittorio Viglietti hanno quindi concluso secondi sul podio la prima sfida del weekend, con tanto di giro più veloce della corsa fatto segnare da Ianniello e lo stesso Viglietti che ha ben figurato e guidato sempre ad alto ritmo pur alla prima esperienza in assoluto in un campionato GT e di tale livello. Al primo podio tricolore del 2025, il duo impegnato sulla “Lambo” numero 172 ha poi conquistato la top-5 in gara 2 domenica, quando partivano con un handicap tempo obbligatorio da scontare alla sosta ai box proprio per l’ottimo risultato centrato il giorno prima.

In classe Am, Alessandri, pur fra qualche imprevisto, si è ben distinto già in gara 1, conclusa sul terzo gradino del podio con la Ferrari 296 Challenge, ma il capolavoro è arrivato in gara 2, nella quale il pilota romagnolo ha ottenuto il primo successo stagionale nel Tricolore GT Sprint, personale e per il team, che ha potuto guardare con soddisfazione anche ai risultati portati in dote da Diego Locanto e Nicola Tagliapietra. Per Locanto, che di DL Racing è patron e fondatore, e il gentleman driver padovano il weekend sul circuito romano è iniziato in salita quando venerdì non hanno potuto disputare le prove libere a causa di noie all’abs, ma i due hanno reagito al meglio, risalendo diverse posizioni in entrambe le gare e conquistando due top-5 (quinti in gara 1 e quarti in gara 2) che si traducono in punti preziosi e in un “boost” di fiducia in vista del secondo appuntamento del Tricolore Gt Sprint, in programma a metà luglio al Mugello. Già domenica prossima, però, DL Racing tornerà in pista nel Lamborghini Super Trofeo. Un appuntamento, il secondo stagionale per il monomarca internazionale, molto “sentito” dalla squadra, che affronta la tappa di casa di scena a Monza dal 29 maggio al 1° giugno.

Il team principal Diego Locanto dichiara: “E’ stato un weekend sostanzioso e di struttura per l’intera squadra. Davvero molto bene Alessandri con la Ferrari tra podio e vittoria e molto solidi i giovani con la Lamborghini. Dopo la pole position e l’ottimo podio di sabato, con l’handicap-tempo obbligatorio era difficile fare meglio di quanto hanno fatto in gara 2, nella quale sono comunque arrivati vicino al podio. Personalmente, con Tagliapietra siamo stati sfortunati a non poter disputare le libere, ma nelle due gare abbiamo sempre risalito posizioni. In definitiva tutti gli equipaggi hanno potuto esprimere competitività e la squadra ha risposto al meglio sotto il profilo tecnico e delle soste ai box. Ora non vediamo l’ora di tornare immediatamente in pista in casa a Monza per il Super Trofeo, dove ci presenteremo davvero in forze”.

Campionato Italiano GT Sprint 2025: 25/5: Vallelunga; 13/7: Mugello; 28/9: Imola; 26/10 Monza.

