2 GIUGNO. LE INIZIATIVE DEL COMUNE DI MILANO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA

Palazzo Marino aperto alle visite del pubblico e concerti nel cortile d’onore

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 maggio 2025 – In occasione del 79° anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana, lunedì 2 giugno sono in programma cerimonie e iniziative culturali rivolte alla cittadinanza.

La giornata sarà aperta alle ore 10 in piazza Duomo con la cerimonia dell’Alzabandiera alla presenza delle Autorità cittadine.

I reparti che vi parteciperanno si schiereranno in piazza Duomo a partire dalle ore 9.30, accompagnati dalla musica della Fanfara interforze del Presidio Militare di Milano. Lo schieramento di formazione sarà composto da militari di Esercito, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza e da personale di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana, Vigili del Fuoco e della Polizia Locale di Milano. Lo schieramento sarà chiuso da una squadra di Allievi della Scuola Militare Teuliè.

Saranno presenti il Civico Gonfalone della Città di Milano, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare, e i labari delle sezioni milanesi delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Dalle ore 10 alle ore 20, Palazzo Marino sarà aperto alle visite del pubblico che potrà accedere liberamente da piazza Scala e conoscere da vicino la sede del Sindaco di Milano, la cosiddetta “Casa dei milanesi e delle milanesi”.

Saranno aperte le sale principali e più rappresentative del Palazzo: sala Alessi, sala Tempere, sala Arazzi, sala Marra, l’Aula del Consiglio comunale, al piano terra. Al primo piano la celebre Sala dell’Orologio, che attualmente ospita le bandiere dei Giochi Olimpici e Paralimpici, l’ufficio del Sindaco e la sala Giunta.

Per chi lo desidera, dalle 10 alle 14, sarà possibile effettuare una visita accompagnati da volontari della Delegazione FAI di Milano che accoglieranno i visitatori e le visitatrici in piazza San Fedele, originario ingresso di Palazzo Marino. Per questa opportunità è richiesta la prenotazione al link

Nel pomeriggio, nel Cortile d’Onore del Palazzo, con ingresso libero, si potrà assistere all’esibizione della Fanfara del Comando di Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea, alle ore 16:30, e della Banda musicale della Polizia Locale di Milano, alle ore 18. I concerti delle bande si apriranno con l’inno nazionale e vedranno marce e brani della tradizione musicale italiana e l’immancabile “Oh mia bella Madunina”.