Como, completamente ubriaco stramazza a terra in pieno centro storico, la Polizia gli trova due lunghi coltelli nel borsello, denunciato

(mi-lorenteggio.com) Como, 26 maggio 2025 – lLa Polizia di Stato di Como, sabato sera, ha denunciato in stato di libertà per il possesso illegale di armi, un 38enne pugliese, residente in città, incensurato, sanzionandolo inoltre per manifesta ubriachezza.

Alle 20.00 di sabato, una volante è stata indirizzata in via Cinque Giornate, in quanto svariate segnalazioni avevano indicato un uomo riverso a terra e privo di conoscenza.

I poliziotti una volta arrivati sul posto, hanno constatato che il 38enne era completamente ubriaco ed incosciente. Dopo qualche tentativo per farlo riprendere, è stato identificato.

Da una sommaria ispezione visiva, i poliziotti hanno immediatamente notato che dal borsello che l’uomo portava a tracolla, fuoriuscivano i manici in legno di due coltelli, l’uno di 24 e l’altro di 26 centimetri di lunghezza.

Portato subito in Questura, il 38enne è stato denunciato per il possesso illegale di armi e sanzionato per la per manifesta ubriachezza.

Redazione