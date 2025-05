Como, prende a schiaffi un coetaneo sul bus di linea per non averlo salutato. Denunciato

(mi-lorenteggio.com) Como, 26 maggio 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha sanzionato con un ordine di allontanamento, un 16enne di origini pakistane, nato a Cantù (CO), anagraficamente residente a Como ma di fatto domiciliato a Chiasso (CH), con precedenti di polizia per rapina e reati contro la persona, già destinatario di altre misure amministrative come un Dacur e un Daspo Fuori Contesto.

Verso le 16.45 di ieri pomeriggio, una volante è stata indirizzata in piazza Vittoria al cospetto dell’autista di un autobus, che si era fermato in quanto a bordo del medesimo si era verificata un’aggressione ai danni di un ragazzino minorenne, da parte di un coetaneo.

I poliziotti identificati tutte le persone coinvolte hanno riassunto la dinamica dei fatti.

Qualche istante prima, a bordo del mezzo pubblico, precisamente in via Milano angolo via XX settembre, salivano due ragazzini, di 16 e 17 anni i quali prendevano posto nei sedili anteriori. Alla vista dei due, il 16enne pakistano, alzatosi dal proprio posto, affrontava uno dei due, accusandolo di non averlo salutato sferrandogli due sberle sul volto.

Portato in Questura sul conto del 16enne sono emersi i precedenti di polizia e i divieti amministrativi, per i quali non è stato ulteriormente denunciato perché la zona non rientrava in quella interdetta, infine, dopo aver assunto le dichiarazioni della vittima, sanzionato con un Ordine di Allontanamento.

Per tutti e tre i ragazzi, sono stati fatti arrivare in Questura i rispettivi genitori ai quali sono stati riaffidati i figli.

