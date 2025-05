Como, ubriaca e senza documenti resiste al controllo e insulta gli agenti

(mi-lorenteggio.com) Como, 26 maggio 2025 – La Polizia di Stato di Como, sabato pomeriggio, ha denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire le generalità, ubriachezza molesta, perché priva del permesso di soggiorno al seguito ed infine, sanzionata amministrativamente con un ordine di allontanamento in base al Regolamento di Polizia Urbana, una 48enne della Tanzania, residente a Como, pregiudicata per reati della stessa fattispecie.

Verso le 15.30 di sabato una volante è stata fatta intervenire in piazza De Gasperi sul lungolago di Como in quanto era stata segnalata la 48enne che, in stato di evidente ubriachezza, stava importunando i passanti ed i clienti di un bar.

I poliziotti una volta giunti sul posto e riconosciuto la donna, nota alla giustizia, hanno cercato di riportarla alla calma facendola ragionare e tentando inoltre di identificarla come previsto dalla legge ma, di tutta risposta la 48enne ha iniziato ad opporre resistenza al controllo, dapprima insultando gli agenti e poi rifiutandosi di salire nell’auto di servizio.

Dopo qualche secondo però, la donna è stata assicurata in auto e accompagnata in Questura, dove tra l’altro ha perseverato nella sua condotta offensiva e non collaborativa, venendo denunciata in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire le generalità, ubriachezza molesta, perché priva del permesso di soggiorno al seguito ed infine sanzionata amministrativamente con un ordine di allontanamento in base al Regolamento di Polizia Urbana.