DIRITTI. DOMANI ALLA CASA DEI DIRITTI L’ANTEPRIMA DELLA MOSTRA ‘VOLTITALIANI’ PER RIFLETTERE SUL TEMA DELLA CITTADINANZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 maggio 2025 – Mercoledì 28 maggio alle ore 18, presso la Casa dei Diritti di via De Amicis 10 verrà inaugurata ‘VoltItaliani’, anteprima dell’omonima mostra di Luigi Christopher Veggetti Kanku, pittore afroitaliano di origine congolese che con questo progetto riflette sul tema della cittadinanza attraverso 25 ritratti di persone provenienti da diverse aree geografiche, sottolineando che l’essere italiani e italiane si fonda su valori condivisi e sul desiderio di costruire insieme il futuro.



La Casa dei Diritti ospiterà in anteprima cinque ritratti della mostra. L’esposizione si potrà visitare gratuitamente fino al 6 giugno negli orari di apertura della struttura. Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare le differenze: ogni ritratto, realizzato su tela utilizzando olio e acrilico, con un formato di 80×80 cm, esprime l’unicità dei soggetti, raccontando la complessità di identità multiple. Accanto a ciascuna opera, una didascalia racconterà la storia personale del protagonista, evidenziando che le esperienze condivise sono ciò che unisce, al di là delle origini culturali.



L’incontro sarà introdotto da Miriam Pasqui, responsabile dell’Unità Diritti e Grave Emarginazione del Comune di Milano, seguita dalla professoressa Mara Tognetti Bordogna, docente di Politiche socio-assistenziali dell’Università Cattolica di Brescia. Interverranno, inoltre, Irene Pavlidi, consulente legale dello Spazio Antidiscriminazioni che discuterà dei profili legali dell’acquisizione della cittadinanza italiana e delle prospettive di riforma, Selam Tesfai, attivista dello Spazio di Mutuo soccorso di Milano che affronterà la questione di una cittadinanza inclusiva, e l’artista Luigi Christopher Veggetti Kanku.



“VoltItaliani – spiega Veggetti Kanku – è un progetto nato con l’intento di raccontare un’Italia contemporanea ricca di sfumature culturali, sociali e umane. Al centro dell’iniziativa vi è il tema della cittadinanza, intesa come un’esperienza vissuta che intreccia storie personali e sentimenti di appartenenza”.



L’evento è organizzato dallo Spazio Antidiscriminazioni del Comune di Milano, il servizio che mira a promuovere i diritti e a contrastare le discriminazioni legate ad appartenenza etnica, orientamento sessuale e identità di genere, sesso, disabilità, età, condizioni socioeconomiche, religione, tenendo in considerazione i diversi ambiti nei quali possono essere perpetrate: formazione, educazione, casa, lavoro, salute, sport, cultura, relazioni sociali. Le operatrici presenti fungono da filtro per l’ascolto e il riconoscimento del bisogno, orientando verso i servizi del territorio e dando supporto e assistenza alle persone che vi accedono. L’iniziativa si inserisce all’interno del sistema di azioni e interventi mirati alla promozione dei diritti e al contrasto di ogni forma di discriminazione che da luglio 2024 vede attivo un partenariato tra Comune e diverse realtà del Terzo settore. Per contattare lo Spazio Antidiscriminazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo antidiscriminazioni@comune.milano.it o contattare il numero di cellulare dedicato 348 545 2128.

Redazione