Domenica in Cascina 2025. Natura, gioco e divertimento sotto la collina di CEM

L’8 giugno dalle ore 15, Località Cascina Sofia – Cavenago di Brianza (MB)

(mi-lorenteggio.com) Cavenago Brianza, 6 maggio 2025. Torna Domenica in Cascina, edizione 2025, l’iniziativa per le famiglie organizzata nella sede di CEM Ambiente a Cavenago Brianza, località Cascina Sofia. Si terrà l’8 giugno 2025 dalle 15 alle 20 circa ed è organizzata da CEM Ambiente, società che gestisce il servizio di igiene urbana in un territorio composto da 76 Comuni soci.

Un intero pomeriggio di giochi, attività, laboratori, street food, spettacoli, il consueto torneo di ping pong e le visite alla ex discarica, oggi una collina di 30 ettari circa con piante e laghetti. Insomma, natura, gioco e divertimento per tutti!

Ecco il programma

Dalle ore 15

Attività con le api e divertimento a ritmo di musica

Giochi con l’energia delle biciclette e l’acqua + giochi in legno

Torneo di ping pong (iscrizioni in loco)

Visite naturalistiche all’Oasi di CEM (prenotazioni in loco)

Premiazioni dei vincitori del WEPlogging ’25 e del concorso Scattasostenibile

Musica e intrattenimento con Hey Dj Radio

Alle ore 17,30

Spettacolo teatrale all’aperto

Tutte le attività sono gratuite.

FINO A SERA: Birra con HIBU, prodotti siciliani con Sam e Rosy, patatine e salamelle con la Protezione civile

Si ringraziano per la collaborazione la Protezione civile di Cavenago Brianza, le GEV (Guardie ecologiche volontarie), Cs&L, le Cooperative sociali La Grande casa e Aeris, l’Azienda speciale Offerta sociale, Plastic free, Mani Tese e il Centro del Riuso Pantarei, il Parco PANE e il Comune di Cavenago Brianza.

SAVE THE DATE

Cosa: Domenica in Cascina

Quando: 8 giugno 2025 dalle ore 15

Dove: sede CEM Ambiente,Località Cascina Sofia (proseguimento di via Manzoni) – Cavenago Brianza (MB).

Per info: comunicazione@cemambiente.it

Scopri di più su eventicem.it

ATTENZIONE. Per strada chiusa. si arriva a Cascina Sofia SOLO dal centro di Cavenago

Redazione