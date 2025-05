Dove l’amaro incontra lo stile: Fernet-Branca e Dolly Noire, la collaborazione che unisce generazioni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 maggio 2025 – La moda è un linguaggio universale, capace di raccontare storie e valori che attraversano il tempo, e di unire mondi apparentemente distinti. È ciò che accade con la nuova capsule collection nata dalla collaborazione tra Fernet-Branca e Dolly Noire: un incontro tra due realtà che, seppur appartenenti a sfere diverse, condividono la stessa visione di autenticità e innovazione.

Fernet-Branca, che quest’anno celebra i suoi 180 anni, è un simbolo di eccellenza e tradizione, radicato nella storia del nostro paese e nella città di Milano. L’inimitabile amaro alle erbe di fama internazionale, con la sua miscela segreta di 27 erbe aromatiche, è un unicum nel mondo degli spirits, che incarna l’incontro perfetto tra il rigore delle tradizioni e la ricerca di nuove esperienze sensoriali. Ed è proprio questo equilibrio che il brand ha deciso di esprimere attraverso un nuovo linguaggio, quello della moda, per restare attuale senza mai tradire la propria essenza.

Dolly Noire, il brand streetwear milanese, ha fatto della contaminazione culturale il suo punto di forza, con influenze che spaziano dalla musica alla street art, fino al mondo del gaming. La sua proposta stilistica è fortemente legata alla tradizione urbana, ma sempre proiettata verso il futuro, ormai punto di riferimento per chi cerca una moda che non solo definisce lo stile, ma racconta storie.

L’unione tra questi due brand rappresenta un dialogo tra il passato e il presente, tra heritage e innovazione, che trova il suo culmine nella collezione in edizione limitata. Ogni capo, che spazia dalla hockey jacket alla t-shirt, dai pantaloni sportivi alla camicia a maniche corte, è pensato per raccontare una storia che affonda le radici nella cultura milanese, che parla però a una generazione globale.

Amaro alle erbe: l’anima di Fernet-Branca in ogni dettaglio

Il cuore pulsante di questa collaborazione è, senza dubbio, l’amaro alle erbe. Ogni bottiglia di Fernet-Branca è il risultato di un processo artigianale che segue scrupolosamente una tradizione che dura da 180 anni. La miscela delle 27 erbe aromatiche dal gusto deciso, è la base di un amaro che ha conquistato il mondo grazie al suo equilibrio unico.

La capsule collection rispecchia perfettamente il dna delle due realtà, trasmettendo carattere, senso di appartenenza e stile.

I colori predominanti di Fernet-Branca, il nero, l’arancione, l’azzurro e il giallo – si combinano in capi iconici che non sono solo stilisticamente innovativi, ma anche intrisi di significato. Il celebre coccodrillo di Fernet-Branca, simbolo storico del brand, viene reinterpretato con audacia in versione streetwear, trasformandosi in un emblema della contemporaneità.

Un altro elemento distintivo della collezione è il richiamo alla milanesità. Milano è il luogo d’origine di entrambi i brand, e per questo ogni pezzo della capsule collection porta con sé un frammento di città. I capi, infatti, non solo celebrano l’autenticità della tradizione milanese, ma anche la sua capacità di adattarsi e innovarsi costantemente, come dimostra la continua evoluzione di Fernet-Branca, che da sempre ha saputo rimanere al passo con i tempi senza perdere mai la propria identità.

Un incontro tra generazioni

Questa capsule collection è più di un semplice incontro tra due marchi; è la rappresentazione tangibile di un dialogo tra generazioni. Ogni capo racconta una storia di innovazione, stile e autenticità, elementi che definiscono sia Fernet-Branca che Dolly Noire. Il risultato è un progetto che celebra la cultura urbana senza dimenticare le radici storiche che rendono entrambi i brand unici.

Fernet-Branca ha attraversato decenni di storia, adattandosi ai cambiamenti del mondo senza mai perderne il sapore originale. Allo stesso modo, Dolly Noire è riuscita a reinterpretare l’estetica streetwear con un’originalità che non è mai stata solo estetica, ma anche un modo di essere. Insieme, questi due mondi sembrano sfidare il tempo, unendo passato e futuro in un’unica visione.

Questa collezione è, dunque, un invito a vivere il presente con lo spirito di chi sa guardare al futuro, mantenendo saldo il legame con le proprie radici. Un invito che Fernet-Branca e Dolly Noire, con la loro collaborazione, rendono ancora più forte, dimostrando che l’amore per la tradizione e l’apertura all’innovazione possono convivere in perfetta armonia.