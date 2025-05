Festa dello Sport di Buccinasco 2025

Da lunedì 2 a domenica 8 giugno si terrà la seconda edizione della grande

manifestazione per promuovere l’attività sportiva sul nostro territorio, con

la partecipazione di venti associazioni

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 26 maggio 2025 – Torna a Buccinasco la Festa dello Sport, per il secondo

anno promossa dall’Assessorato allo Sport e che vedrà coinvolte dal 2 all’8 giugno più

di 20 associazioni sportive del territorio, con centinaia di atleti di ogni età, di famiglie,

di cittadini in partite, esibizioni, prove e testimonianze di cosa voglia dire fare sport a

Buccinasco oggi, per tutti e con tutti.

“Dopo la grande partecipazione dello scorso anno – dichiara Stefano Parmesani,

assessore allo Sport – torniamo a vivere una settimana di sport, coinvolgendo nuove

discipline sportive e aumentando la rete delle associazioni, soprattutto per coinvolgere

i più piccoli e le famiglie, per far provare i tanti sport proposti a Buccinasco e

conoscerne i protagonisti. Ringrazio le associazioni e i Comitati Genitori, gli sponsor

che hanno deciso di sostenerci, il Servizio Cultura che sta lavorando all’organizzazione

dell’iniziativa e soprattutto Massimo Biadigo che, a titolo volontario e in modo

instancabile offre il suo tempo per promuovere questa bella manifestazione”.

Rugby Buccinasco, A.S.D. Do Jang Rising Hwarang (taekwondo), VPEvents Walk&Run

e team Gigi Coach (corsa, fitwalking, SSjump), Martydanceacademy ASD (danza, danza

aerea, pole dance), Bionics Buccinasco (basket), A.S.D. Shoshin Shitoryu Karatedo

(karate), Polisportiva Buccinasco (calcio), Centro Sportivo Romano Banco (calcio,

ginnastica artistica, volley), Nevada Calcio, New Evergreen (pallavolo, atletica, ginnasti

ca ritmica), Ugualmente Artisti (danza inclusiva), Benny’s Band (danza), Big Beat

Dance Studio (danza), Olympia (pallavolo), Atletica.it (atletica), G.S. La Geseta (pesca)

con Un ponte nella vita, BuccinascoPiscine (nuoto), BuccinascoGiovane (gara

ciclistica): queste le associazioni protagoniste che tra le palestre, i parchi e i campi

sportivi della città animeranno la settimana.

Si comincia la mattina del 2 giugno, con i ragazzi del Rugby Buccinasco sul campo del

Centro Sportivo Scirea. Qui, alle ore 12.30 un momento di grande significato, per

l’inaugurazione della targa dedicata al pm Marcello Musso, procuratore del Tribunale

di Milano scomparso qualche anno fa. Astigiano d’origine, Musso aveva iniziato a

lavorare in Sicilia combattendo i corleonesi e proseguendo a Milano da dove era

riuscito a far condannare all’ergastolo Totò Riina.

La Festa dello Sport proseguirà con partite e attività ogni giorno e alcune novità

rispetto alla scorsa edizione: l’Open Day del 5 giugno nell’area verde di via Tiziano,

pensato soprattutto per i più piccoli con giochi dedicati, dimostrazioni di atletica,

basket e arti marziali; la minimarcia dei bambini di sabato 7 giugno sul nuovo Anello

Running, in collaborazione con i Comitati Genitori degli istituti Montalcini e Puglisi. Il

ricavato sarà donato alla cooperativa sociale Seconda Navigazione, impegnata sul tema

della disabilità; l’avvicinamento al nuoto, mercoledì 4 e sabato 7, con i professionisti

di Buccinasco Piscine.

Due i momenti serali al Centro Civico Marzabotto: giovedì 5 giugno Giovanni Stella,

giovane buccinaschese presenterà il suo documentario “71° parallelo”, tra sport,

avventura e attenzione al mondo e alle comunità che lo abitano; venerdì 6 giugno

invece saranno protagoniste le danze, con le associazioni Benny’s Band e Big Beat

Dance Studio.

Nel pomeriggio di domenica 8 giugno la grande sfilata finale di tutte le associazioni

per festeggiare lo sport, l’inclusione, la partecipazione.

Sul sito internet comunale tutto il programma con giorni, orari e protagonisti.

Redazione