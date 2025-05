“FRAGOLE, OSTRICHE & CHAMPAGNE”: UNA SERATA DI ELEGANZE E PIACERI SENSORIALI TRA PROFUMI E BOLLICINE

Giovedì 29 Maggio al Bar Brera per un viaggio multisensoriale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 maggio 2025 – Il prossimo 29 maggio, il cuore di Milano si accende di eleganza con “Fragole, Ostriche & Champagne”, una serata esclusiva ospitata dal Bar Brera. Un appuntamento raffinato dove gusto, profumi e suoni si incontrano per dare vita a un’esperienza multisensoriale.

Protagonista della serata sarà lo Champagne Nicolas Feuillatte, la Maison più giovane e dinamica dello Champagne. Fondata nel 1976, oggi è la prima per vendite in Francia e la terza a livello mondiale. Sinonimo di spirito libero e modernità, Nicolas Feuillatte rappresenta l’equilibrio perfetto tra eleganza accessibile e l’arte di celebrare la bellezza della vita in ogni momento – valori che risuonano con l’anima del Bar Brera, storico punto di ritrovo della Milano creativa e crocevia culturale sin dalla fine dell’Ottocento.

Gli ospiti saranno accompagnati in un percorso sensoriale unico: ostriche selezionate, fragole fresche e le bollicine dello Champagne Nicolas Feuillatte, in abbinamenti pensati per esaltarne ogni sfumatura aromatica.

Ad arricchire l’esperienza, una drink list studiata ad hoc, con due referenze iconiche della Maison: Réserve Exclusive Brut, simbolo di freschezza e vivacità, con note fruttate di pera matura e albicocca; Réserve Exclusive Rosé, elegante e fragrante, con sentori di ribes rosso, lampone e fragoline di bosco. Completa l’offerta il signature cocktail Brera.

Il viaggio sensoriale prosegue anche sul piano olfattivo, grazie alla presenza di Meraviglianza, una fragranza di Mondo Lumi che rievoca le note dello champagne e invita a riscoprire lo stupore nei piccoli gesti. Un tributo alla bellezza inaspettata.

Musica e vibrazioni completano l’atmosfera con il DJ set di Angelica d’Amore e la violinista Julia Joy, per un’esperienza sonora d’impatto e coinvolgente.

Un’occasione unica per lasciarsi trasportare in un mondo di emozioni e convivialità, nel cuore di Brera. Appuntamento il 29 maggio, dalle ore 18.00 alle 22.00, in Via Brera 23, Milano.

BAR BRERA – Via Brera 23 Milano

Il Bar Brera affonda le sue radici alla fine dell’Ottocento, quando fu fondato come luogo di ritrovo e cultura nel cuore del quartiere Brera a Milano. Più che una semplice location, è considerato un’icona nell’immaginario collettivo. Qui hanno frequentato celebri personalità del mondo della cultura italiano e internazionale, della musica, dell’arte, e ancora oggi è un punto di incontro per giornalisti e scrittori.

Champagne Nicolas Feuillatte

Nato nel 1976 nel cuore dei vigneti della Champagne, il più giovane dei grandi marchi di Champagne è rapidamente salito al 1° posto in Francia e al 3° posto nel mondo, rafforzando la sua posizione con quasi 10 milioni di bottiglie commercializzate. I vitigni dello Champagne Nicolas Feuillatte, frutto dell’impegno collettivo e dello spirito indipendente dei viticoltori, riflettono l’infinita ricchezza e gamma dei territori della Champagne (più di 2100 ettari di estensione), celebrando i piaceri condivisi, la forza della giovinezza, la tradizione e l’eccellenza all’insegna di nuove e più accessibili modalità di degustazione.

