GESTIONE RIFIUTI, ASSESSORE MAIONE: 10 MILIONI PER 87 PROGETTI DI ECONOMIA CIRCOLARE PER GLI ENTI LOCALI

LE RISORSE SONO STATE STANZIATE CON IL BANDO DI REGIONE LOMBARDIA ‘RICIRCOLO’, A SONDRIO INIZIATIVE GREEN PER LE OLIMPIADI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 maggio 2025. La Regione Lombardia ha assegnato, attraverso il bando ‘Ricircolo’, 10 milioni di euro a 87 progetti presentati dai Comuni per la prevenzione della produzione di rifiuti e l’implementazione dei sistemi di raccolta finalizzati all’incremento di recupero di materia.

“Sulla raccolta e la gestione dei rifiuti – ha sottolineato Giorgio Maione, assessore regionale all’Ambiente e Clima – la Lombardia è riferimento mondiale. Abbiamo raggiunto l’obiettivo ‘discarica zero’ per i rifiuti urbani già da anni, abbiamo una differenziata che tocca il 75% nonostante le difficoltà logistiche delle zone di montagna e un recupero di materia ed energia che tocca l’85%. Questo grazie a una solida alleanza con i Comuni e a investimenti come questo” .

Con questo bando vengono finanziati progetti innovativi, sistemi di raccolta rifiuti in acqua, isole ecologiche mobili per raccogliere particolari categorie e sistemi per prevenire la produzione di rifiuti nelle mense e ridurre gli sprechi alimentari. Altro obiettivo del bando è l’aumento del riciclo, con una conseguente riduzione delle emissioni di CO2. La misura determina inoltre la riduzione di produzione di rifiuti attraverso l’attuazione di metodi che consentano di agire ‘a monte’ della produzione dei rifiuti stessi.

La misura prevedeva quattro linee di finanziamento: infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti come hub e empori solidali, infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti come centri del riutilizzo, prevenzione dei rifiuti nelle mense e implementazione della raccolta.

“Diversificando le linee di intervento, siamo riusciti a finanziare sia progetti nelle grandi città che sistemi di raccolta nei piccoli Comuni – ha concluso Maione – la richiesta è stata ben superiore ai 10 milioni di euro a disposizione. Stiamo lavorando per recuperare altre risorse”.

Per la Provincia di Sondrio questo bando si è inserito nel percorso verso le Olimpiadi invernali, perché Regione ha deciso che una delle legacy olimpiche per il territorio dovrà essere una riduzione degli sprechi alimentari e una migliore gestione dei rifiuti, per incrementare la sostenibilità. La risposta estremamente positiva del territorio di Sondrio al bando è il segnale che questo lavoro sta dando i suoi frutti.

Di seguito l’elenco dei progetti finanziati suddivisi per provincia:

Bergamo (26 progetti finanziati per 3.532.267 euro)

Bergamo 37.421 euro

Bergamo 10.000 euro

Bergamo 70.000 euro

Bergamo 250.000 euro

Albino 300.000 euro

Costa di Serina 300.000 euro

Ambivere 38.176 euro

Ciserano 27.755 euro

Selvino 27.244 euro

Piario 19.323 euro

Tavernola Bergamasca 16.234 euro

Spirano 36.769 euro

Bariano 27.573

Pianico 8.983 euro

Solza 33.099 euro

Cologno al Serio 40.000 euro

Treviglio 40.000 euro

Berbenno 250.000 euro

Locatello 250.000 euro

Lenna 250.000 euro

Val Brembilla 250.000 euro

Selvino 249.985 euro

Capizzone 249.901 euro

Dossena 249.855 euro

Ambivere 249.943 euro

Carona 250.000 euro

Brescia (14 progetti finanziati per 1.919.014 euro)

Brescia 10.000 euro

Brescia 250.000 euro

Brescia 300.000 euro

Bedizzole 42.030 euro

Borgosatollo 51.918 euro

Pavone Mella 300.000 euro

Paitone 300.000 euro

Roncadelle 299.449 euro

Bedizzole 13.262 euro

Paitone 38.022 euro

Braone 20.643 euro

Pozzolengo 5.672 euro

Iseo 38.070 euro

Roè Volciano 249.943 euro

Como (4 progetti finanziati per 86.743 euro)

Anzano del Parco 23.083 euro

Albavilla 40.000 euro

Proserpio 19.660 euro

Bregnano 4.000 euro

Cremona (2 progetti finanziati per 71.625 euro)

Cremona 40.000 euro

Castelverde 31.625 euro

Lecco (2 progetti finanziati per 97.432 euro)

Lecco 57.436 euro

Cesana Brianza 39.996 euro

Lodi (2 progetti finanziati per 289.509,67 euro)

Lodi 282.677 euro

Caselle Lurani 6.831 euro

Mantova (4 progetti finanziati per 113.064 euro)

Marcaria 36.767 euro

Suzzara 21.598 euro

Piubega 20.859 euro

San Giovanni del Dosso 33.838 euro

Milano (9 progetti finanziati per 620.150 euro)

Milano 9.994 euro

Rho 69.973 euro

Cassano d’Adda 50.962 euro

Arluno 272.895 euro

Zibido San Giacomo 39.757 euro

Zibido San Giacomo 69.409 euro

Zibido San Giacomo 10.000 euro

Vanzaghello 27.156 euro

Abbiategrasso 70.000 euro

Monza Brianza (1 progetto finanziato)

Triuggio 37.289 euro

Pavia (7 progetti finanziati per 984.407 euro)

Belgioioso 70.000 euro

Castelletto di Branduzzo 300.000 euro

Casorate Primo 300.000 euro

Casei Gerola 27.192 euro

Miradolo Terme 27.285 euro

Bastida Pancarana 10.000 euro

Pietra De’ Giorgi 249.930 euro

Sondrio (13 progetti finanziati per 2.018.770 euro)

Sondrio 250.000 euro

Prata Camportaccio 23.021 euro

Morbegno 32.659 euro

Grosio 22.700 euro

Valtellina di Sondrio 70.000 euro

Valtellina di Tirano 70.000 euro

Mese 250.000 euro

Alta Valtellina 70.000 euro

Morbegno 232.148 euro

Gordona 250.000 euro

Val Masino 248.240 euro

Buglio in Monte 250.000 euro

Dazio 250.000 euro

Varese (3 progetti finanziati per 99.651 euro)

Busto Arsizio 39.080 euro

Travedona-Monate 29.557 euro

Besozzo 31.012 euro

Redazione