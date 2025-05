Il futuro ha bisogno di parole nuove:

nascono I Dialoghi del Sacro Monte

(mi-lorenteggio.com) Varese, 26 maggio 2025. Il 21 giugno 2025 prende vita, nella suggestiva cornice della Casa Museo Lodovico Pogliaghi al Sacro Monte di Varese, la prima edizione de I Dialoghi del Sacro Monte: una giornata di incontri, idee e confronti dedicata al valore del dialogo in un tempo che sembra averne perso il senso.

Filosofi, architetti, scienziati e innovatori si ritroveranno in uno dei luoghi più simbolici e spirituali del nostro Paese per riscoprire il dialogo come pratica trasformativa, capace di ispirare comunità più consapevoli e relazioni più autentiche in un progetto promosso da Archeologistics, PSFactory e VareseNews, con il patrocinio del Comune di Varese e dell’Ordine degli Architetti di Varese.

«Non è un caso che questa giornata nasca al Sacro Monte di Varese, patrimonio UNESCO e simbolo di spiritualità, natura e arte – spiega Emilio Paccioretti, Fondatore e Presidente di PSFactory, start up innovativa nata per affrontare le sfide delle nuove tecnologie digitali, tra gli ideatori del progetto –. Non un maniero chiuso, ma un luogo aperto, sospeso tra cielo e pianura, capace di ispirare pace, ascolto e meditazione. Qui, come pochi altri luoghi, si avverte il bisogno di ritrovare le “ragioni ultime della vita e del mondo” attraverso un dialogo autentico tra persone, culture, fedi e discipline diverse».

«I Dialoghi del Sacro Monte vogliono essere più di un convegno – aggiunge Elena Castiglioni, presidente di Archeologistics e cofondatrice dell’evento – Uno spazio annuale dove si possa imparare, attraverso l’incontro e l’ascolto, a costruire comunità più consapevoli e relazioni più profonde».

Il primo evento coprirà l’intera giornata, che sarà articolata in due sessioni, mattina e pomeriggio, e vedrà il coinvolgimento e la testimonianza di voci di spicco del pensiero, della spiritualità, dell’arte dell’economia contemporanea.

Informazioni sul sito ufficiale www.idialoghidelsacromonte.com e sui canali social dell’evento.

INSTAGRAM:https://www.instagram.com/i_dialoghidelsacromonte/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=61576221552857 Le prenotazioni sono già aperte sul sito di Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/1363120814049?aff=oddtdtcreator

