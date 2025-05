Il Giro Next Gen partirà da Rho il 15 giugno 2025 con una cronometro individuale cittadina

Presentazione a Fiera Milano, da cui partirà la seconda tappa alla volta di Cantù

(mi-lorenteggio.com) Rho, 26 maggio 2025 – La corsa dedicata ai grandi talenti del ciclismo mondiale prenderà il via il 15 giugno 2025 da Rho con una cronometro individuale cittadina e si concluderà, dopo 1057 km, il 22 giugno, a Pinerolo. Previste due tappe per velocisti e tre tappe di media montagna. Al via 33 squadre (14 italiane e 19 internazionali) da 5 corridori ciascuna. La presentazione è avvenuta questa mattina a Fiera Milano, da dove partirà la seconda tappa, alla volta di Cantù. Erano presenti il Sindaco Andrea Orlandi e l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti.

I metri di dislivello sono 14.100 per un percorso davvero impegnativo, illustrato nel dettaglio dal manager di RCS Sport Natalino Ferrari. L’evento è organizzato da RCS Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana e in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani. Snodi cruciali in ottica classifica generale saranno gli arrivi in salita di Passo Maniva (tappa 3) e Prato Nevoso (tappa 7), prima del gran finale in Piemonte con una frazione da oltre 2000 metri di dislivello. Nell’albo d’oro del Giro Next Gen figurano tra gli altri alcuni dei top riders del Giro d’Italia come Juan Ayuso, vincitore della frazione di Tagliacozzo, e Thomas Pidcock.

TAPPA 1, RHO – RHO TUDOR ITT, 8.4 KM

Cronometro individuale cittadina impegnativa per l’articolazione del percorso che si snoda con una continua alternanza di curve e rettilinei che oltre alla potenza richiederà una discreta capacità di guida. Percorso completamente piatto con lievissime ondulazioni. Partenza da piazza Jannacci e arrivo in piazza San Vittore: ogni dettaglio sarà fornito nei prossimi giorni insieme con l’indicazione delle chiusure stradali connesse al passaggio della corsa.

TAPPA 2, RHO FIERA MILANO – CANTÙ, 146 KM

Tappa ondulata destinata quasi certamente a una volata di gruppo a meno che lo strappo negli ultimi 2 km dall’arrivo non favorisca un finisseur. Si percorrono le ondulazioni brianzole e varesine fino a sfiorare la Svizzera per poi raggiungere Cantù dove i ciclisti affronteranno 2 giri di circuito di quasi 30 km. Circuito nervoso con diversi strappetti e cambi di direzione e conseguenti rilanci. Da segnalare il rettilineo di arrivo tutto in leggera salita.

TAPPA 3, ALBESE CON CASSANO – PASSO MANIVA, 143 KM

TAPPA 4, MANERBIO – SALSOMAGGIORE TERME, 148 KM

TAPPA 5, FIORENZUOLA D’ARDA – GAVI, 153 KM

TAPPA 6, OVADA – ACQUI TERME, 155 KM

TAPPA 7, BRA – PRATO NEVOSO, 163 KM

TAPPA 8, PINEROLO – PINEROLO, 141 KM

All’evento in Fiera sono state presentate le cinque maglie ufficiali, tra cui una tricolore. Erano presenti esponenti istituzionali delle diverse realtà toccate dal Giro Next Gen: tutti hanno sottolineato l’opportunità di promuovere il proprio territorio attraverso questa iniziativa sportiva di portata nazionale “con visione lungimirante”, la stessa idea che ha spinto il Comune di Rho ad accogliere la proposta di RCS. Si è evidenziata la necessità di garantire sicurezza lungo strade e di coltivare nuovi campioni.

Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani, ha inviato un suo messaggio: “Il Giro Next Gen rappresenta un prestigioso banco di prova per i giovani ciclisti che aspirano a diventare protagonisti del circuito internazionale delle due ruote e dimostrano di avere le carte in regola per il salto di qualità. Non è un caso che tra i tanti campioni che stiamo seguendo in questi giorni al Giro d’Italia ritroviamo anche Juan Ayuso, vincitore della corsa a tappe italiana dedicata ai Giovani nel 2021. I Giri, che siano d’Italia, Under 23 o Donne, sono uno straordinario patrimonio nazionale, prezioso veicolo per la promozione del ciclismo, delle nostre terre e della sostenibilità della quale la bicicletta è un emblema, ma allo stesso modo lo sono i nostri giovani atleti, esempio di impegno, sacrificio, passione e dedizione, rappresentanti di un movimento che alimenta lo sport di base. È su questi presupposti che il Governo ha deciso di continuare a sostenere una competizione che associa i significati agonistici, con l’occasione per far emergere il talento sportivo e la capacità di promuovere questo meraviglioso sport, arrivando anche ai più piccoli che potranno tifare lungo le strade dei percorsi delle varie tappe, insieme ai tanti appassionati di tutte le altre fasce di età”.

Francesco Conci, amministratore delegato di Fiera Milano: “Nel 2007 Fiera Milano in occasione di Eicma ha accolto la Sei giorni di ciclismo, nel 2017 abbiamo ospitato nei nostri padiglioni la Next Gen del tennis, da cui è uscito il nome di Jannik Sinner. Complici le Olimpiadi Milano Cortina 2026, abbiamo convertito spazi per aprire la strada a un nuovo trend: un padiglione rimarrà destinato a questo tipo di iniziative. Per noi il business ruota attorno all’espressione di valori: si vuole ricostruire la comunità e ognuno deve fare la sua parte. Per questo collaboriamo strettamente con le istituzioni“.

Paolo Bellino, Amministratore Delegato di RCS Sports & Events: “Il Giro Next Gen rappresenta un asset strategico per lo sviluppo del ciclismo giovanile. È una piattaforma di crescita per i talenti Under 23, ma anche un veicolo di promozione per i territori attraversati e per i nostri partner. La collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e il Ministero per lo Sport e i Giovani conferma l’impegno condiviso nel creare eventi di alto livello che guardano al futuro. La nuova generazione sta ottenendo risultati incredibili al Giro d’Italia, che cattura grande attenzione nonostante il tennis si contenda in questo periodo gli spazi televisivi. Il Giro è davvero l’autobiografia dell’Italia perché racconta i suoi territori e lungo le strade incontriamo dieci milioni di persone. La Next Gen è questo per i giovani: promozione del territorio, partner importanti, legame con le istituzioni”.

Mauro Vegni, Direttore del Giro d’Italia, ha fatto pervenire un messaggio: “Il percorso del Giro Next Gen 2025 è stato disegnato per valorizzare al massimo le qualità di corridori completi. Abbiamo voluto un tracciato equilibrato, con una cronometro d’apertura, due tappe per velocisti e arrivi in salita impegnativi come quelli del Passo Maniva e di Prato Nevoso. Ogni frazione offrire opportunità per mettersi in luce: è questo il terreno ideale per scoprire i campioni di domani. Tra i corridori attesi al via abbiamo il vincitore del 2024, Jarno Widar, ma la sfida sarà molto aperta con grandi promesse come il norvegese Jørgen Nordhagen e il campione del mondo juniores Lorenzo Finn. Siamo sicuri che i giovani campioni al via ripercorreranno le orme di precedessori illustri come Juan Ayuso e Tom Pidcock che sono presenti al Giro d’Italia come top riders”.

Cordiano Dagnoni, Presidente della Federazione Ciclistica Italiana: “Il Giro Next Gen è uno dei patrimoni più cari della Federazione. L’Albo d’oro è costellato di corridori che poi hanno scritto storie importanti anche tra i professionisti e gli ultimi vincitori del Giro Next Gen li ammiriamo protagonisti in questi giorni nella corsa rosa. Il parterre di questa edizione si annuncia al pari delle ultime, con ben 35 squadre al via e molti devo team, che assicurano il livello assoluto in termini di qualità. Abbiamo salutato con favore l’ingresso di RCS anche nel mondo giovanile, augurandoci che questa collaborazione possa portare frutti a tutto il movimento. Adesso un’altra importante sfida spetta a tutti noi: quella di salutare un vincitore italiano, sulla scia dei successi dei nostri juniores. L’impegno e le risorse devono essere indirizzati verso questo comune obiettivo. I campioni si coltivano e al Giro giovani lo facciamo. Il ciclismo veicola valori importanti, che le Amministrazioni hanno colto. Le squadre estere ci fanno i complimenti per il livello organizzativo e i giovani sono trattati al pari dei professionisti, attraverso un vero lavoro di squadra che unisce anche gli sponsor e tantissimi volontari. Bello vedere che i giovani campioni ricordino soprattutto di essersi divertiti: questo è fondamentale per vivere lo sport con passione”.

Andrea Orlandi, Sindaco di Rho, ha evidenziato alcuni aspetti. Per Orlandi essere stati scelti come città della grande partenza è per Rho motivo di orgoglio. Da sempre l’Amministrazione è attenta a spingere sullo sport che guarda ai giovani e questa occasione rappresenta un momento speciale per tutti gli appassionati. La città è chiamata a un impegno notevole per consentire il passaggio dei corridori, ci si dà da fare per garantire la buona riuscita di un evento che ha un valore strategico. Siamo reduci da tra partenze di seguito della Milano-Torino: i bambini vivono una mattinata di ciclismo e sport, conoscendo futuri campioni che diventano figure a cui guardare. Lo sport ha questa magia: offre punti di riferimento. E il ciclismo porta con sé il valore dell’impegno, del sudore, del metterci fino all’ultima pedalata. Avere qui sul territorio la crono è importante, non capitava da decenni. Rho ha una forte storia di ciclismo, con Federico Paris e tanti campioni. Il 16, grazie al supporto di Fiera, avere sul territorio cittadino la partenza della seconda tappa sarà una grande festa. Il Sindaco ha voluto ringraziare RCS per avere creduto più volte nella città, l’assessore Alessandra Borghetti, l’Ufficio Sport e tutti gli uffici comunali che supporteranno l’iniziativa. E ha precisato che quando sventola la bandiera alla partenza della MI-TO si commuove: avere davanti un altro grande evento suscita emozioni in lui e in tutta la comunità. Si guarda a ragazzi che crescono nelle nostre società sportive e trovano quella filiera che permette di mettere in campo i suoi talenti. Il pensiero corre a David Sierra: la sua è la storia di un ragazzo che ha evitato altre strade per trovare una professione mettendo in campo le sue capacità. E’ fondamentale là dove le agenzie educative faticano con i più giovani.