CON GIORNATE DI SCONTO MERCOLEDÌ 28 MAGGIO E DOMENICA 1 GIUGNO

Il parco divertimenti di via Borgo Palazzo estende la sua permanenza in città per un’ultima settimana di svago pensate per tutte le età. In particolare, mercoledì 28 maggio e domenica 1 giugno tutte le attrazioni applicheranno uno sconto di 1 euro sul prezzo del biglietto.

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 26 maggio 2025 – Il “Primavera Park Bergamo” prolunga la sua apertura fino a domenica 1 giugno 2025. Dopo l’inaugurazione di sabato 3 maggio, che ha segnato il ritorno del Luna Park con oltre trenta attrazioni in via Borgo Palazzo, il parco ha continuato il suo percorso tra giornate dedicate a giovani, famiglie e iniziative inclusive. In conclusione, sono previste due giornate di sconti: mercoledì 28 maggio e domenica 1 giugno, durante le quali sarà possibile accedere a tutte le attrazioni con lo sconto di 1 euro sul biglietto.

«Siamo davvero grati a tutti i visitatori che in queste settimane sono venuti a trovarci – dichiara Lorenzo Sambiase, portavoce dei gestori del Luna Park – e ringraziamo l’amministrazione comunale per il sostegno e per aver reso possibile questa proroga. Portare avanti questa tradizione a Bergamo, in una città che ha visto il Luna Park attraversare decenni di storia, è per noi motivo di orgoglio.»

Durante l’intera permanenza del luna park saranno attive promozioni esclusive tramite un’app dedicata “AlphaLunaPark” e coupon stampabili, con sconti variabili applicati direttamente dai gestori delle singole attrazioni.

Gli orari di apertura del Luna Park Fiera di Primavera 2025 sono i seguenti: da lunedì a giovedì il parco sarà aperto dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 20.30 fino a mezzanotte; il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 20.30 fino all’una di notte; la domenica e nei giorni festivi l’apertura sarà continuata dalle 15.30 fino a mezzanotte.

