Lissone presenta la sua prima Mascotte Istituzionale, premiati gli studenti del Meroni

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 26 maggio 2025 – Si è svolta questa mattina, nella sala consiliare del Municipio, la cerimonia di premiazione dei progetti ideati dagli studenti dell’Istituto G. Meroni per la creazione della prima mascotte ufficiale del Comune di Lissone. “La nascita della mascotte rappresenta un ponte tra passato, presente e futuro – ha dichiarato il sindaco Laura Borella –. Abbiamo voluto coinvolgere le nuove generazioni nella creazione di un simbolo in grado di incarnare lo spirito della nostra comunità e trasmetterne l’identità in modo innovativo. Ringraziamo i ragazzi del Meroni per la loro straordinaria creatività e sensibilità: attraverso i loro progetti, hanno saputo cogliere l’essenza di Lissone con intelligenza e originalità”. L’idea della mascotte nasce dalla consapevolezza che i simboli istituzionali, pur mantenendo il loro valore storico e formale, devono oggi affiancarsi a strumenti nuovi e comunicativi, in grado di favorire l’immedesimazione, soprattutto tra i più giovani. La figura della mascotte diventa interprete della storia lissonese.

Tre i progetti finalisti scelti da un’apposita Commissione:

1° classificato – “Lixio” – realizzato da Ronald Gesù Jimenez Solis

“Lixio”, castoro creativo e ingegnoso, simbolo di progettualità sostenibile, ispirato all’artigianato locale e al MAC – Museo d’Arte Contemporanea;

2° classificato – “Mr. Liss” – realizzato da Irene Piva

“Mir. Liss” – un metro da falegname animato e divertente, rappresentazione simbolica della tradizione del mobile e dell’identità artigiana di Lissone;

3° classificato – “Truciolina” – realizzato da Mathias Cesarotto

“Truciolina” una figura tenera e umanizzata nata dallo scarto del legno, simbolo di trasformazione e di valorizzazione delle risorse del territorio.

Il primo classificato è “Lixio”: “un castoro, definito “ingegnere dell’ecosistema” per la sua abilità nel creare senza danneggiare ambienti. Le braccia stilizzate in modo cubista e il viso con tratti semplificati sono un richiamo diretto al MAC (Museo d’Arte Contemporanea) di Lissone. Lixio tiene tra le braccia un matitone, simbolo universale dell’artigianato e del design, rappresentando lo strumento utilizzato da falegnami, architetti e designer. I colori del corpo e degli indumenti (scarpe e guanti) sono ispirati al logo di Lissone per garantire alla mascotte un collegamento immediato con la città”.

Menzioni speciali:

progetto “Lumini” – realizzato da Viola Nicolodi

progetto “Bonin” – realizzato da Alex Grassi

progetto “Tronny” – realizzato da Gabriele Citarella

progetto “Albertino” – realizzato da Flavio Tremolada

progetto “Asso”- realizzato da Alessandro Bressan

“Con questo progetto abbiamo voluto dare voce ai ragazzi, valorizzando le loro competenze e la loro visione – ha aggiunto l’assessore alle Attività produttive e al Commercio Gianfilippo Alibrandi –. La mascotte non è solo un elemento grafico, ma un vero e proprio strumento di comunicazione: sarà ambasciatrice dei valori lissonesi”.

“Collaborare con l’Istituto Meroni è sempre un piacere: i ragazzi hanno unito creatività e ricerca storica con grande serietà e passione – ha aggiunto il Presidente di APA Confartigianato Imprese Giovanni Mantegazza. – Il progetto della mascotte valorizza il territorio e racconta Lissone con uno sguardo giovane e consapevole. Iniziative così rafforzano il legame tra scuola, comunità e futuro.”